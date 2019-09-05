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بسبب جريمة شرف.. إليسا تفتح النار على بلقيس.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:44 م
اليسا وبلقيس واسراء
اليسا وبلقيس واسراء غريب
شيرين عادل
عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان "قضية إسراء غريب تفتح جدلا بين إليسا وبلقيس".

وعرض برنامج "العربية" قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب والمعروفة تحت عنوان "جريمة الشرف"، وإثارتها الجدل بين النجمات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد انطلقت موجة من الانتقادات الشرسة على الفنانة بلقيس بعد تغريدتها في هذا الشأن والتي قالت فيها: "أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف أن أختك خرجت سرًا مع رجل غريب وتأدبها بالبيت تفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها".

وجاء الرد من قبل الفنانة اللبنانية إليسا والتي غردت قائلة: "الأسوأ من القاتل هوي اللي بيبررلو أو بيقلوا كنت ربيها على جنب بدل ما تبهدل العيلة بالسمعة، القاتل هوي السمعة السيئة، مش البنت اللي بتحب.. كلنا إسراء غريب".

وقد أثار مقتل الشابة الفلسطينية العاملة في صالون تجميل، إسراء غريب، ردود فعل محلية ودولية كثيرة، بعدما اتهمت جهات حقوقية عائلتها بقتلها، وردت الأسرة بالنفي، وأن الوفاة ناتجة عن سكتة دماغية.

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