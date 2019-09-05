علي جمعة يكشف سبب بدء القرآن الكريم بالبسملة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى مبنية على الرحمة، والرحمة في قلبها الحب، ولذلك واجهنا أول شيءٍ في القرآن الكريم فقال: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، وأسماء الله سبحانه وتعالى قد تكون أسماء جلال كالمنتقم الجبار، أو تكون أسماء جمال كالرحمن الرحيم، أو تكون أسماء كمال كالأول الآخر الظاهر الباطن.



وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية قائلا: إن الله تعالى اختار لنا أن يبدأ كتابه، وخطابه، وتكليفه، وتشريفه بالرحمن الرحيم، جمال في جمال، حبٌّ في حب، حتى يدعوك هذا الحب إلى إنزاله في قلبك المنزلة التي هو أهلٌ لها سبحانه وتعالى.



وأوضح المفتي السابق إن الرحمة يجب أن تتحول إلى سلوك، مشيرًا إلى أن أول من ينبغي علينا أن نرحمه هو النفس التي بين الجنبين، قال تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}، فإذا ما عظمنا الحُرُمات فإننا نكون بذلك قد رحمنا أنفسنا.



وقال: "رأيت أناسًا يتفاخرون بالمعصية، رأيت أحدهم وهو يتفاخر بأنه يعطي الخمر مجانًا، وأنه يصنع الخمر ويوزعها على عباد الله، هذا لم يرحم نفسه، وعندما يُصاب ببلاء يسأل ماذا فعلت يا ربي؟ فعلت أنك لم ترحم نفسك، فعلت أنك لم تعظم حُرُمات الله؛ فلم يكن ما فعلت خيرًا لك، بل كان شرًا لك".



واستهشد بحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري، رضي الله تعالى عنه، قال: أتى النبي ﷺ النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة، وحرَّمت الحرام، وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي ﷺ: «نعم». إذن هذا من الرحمة، رحم نفسه، أقام الصلاة، آتى الزكاة، وحرم ما حرمه الله، وأحل ما أحله الله، وربنا لا يضيع أجر من أحسن عملًا.



وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لم يُحرِّم حرامه إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع ألا وإني آخذ بحجزكم» يمنعنا ﷺ من هذه الحُرمة «أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب» إذن فرسول الله وهو يأمرنا بأن نُعظِّم شعائر الله وحُرُمات الله فهو يصدنا عن النار يرحمنا، إذن لابد علينا أن نرحم أنفسنا.