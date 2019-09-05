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فن

عرض الفيلم التركي العشق يحب الصدف فى السينمات.. يناير 2020

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:11 م
العشق يحب الصدف
العشق يحب الصدف
أحمد البهى
حددت الشركة المنتجة لفيلم العشق يحب الصدف التركي، شهر يناير القادم بداية عام 2020، موعدا لعرض الجزء الثانى من العمل.

العمل من بطولة كل من كارازجي ونسرين جواد زادة واليف دوغان و ايتاش شاشماز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار درامي ورومانسي، ولن يشارك أي من فريق عمل الجزء الأول، فى الأحداث الجديدة، خاصة وأن قصة القصة مختلفة بشكل كامل.

العمل من المقرر أن تكون أحداثه مبنية على أحداث حقيقية وقعت خلال السنوات الماضية.

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