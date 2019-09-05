شاهد.. المصريون يرشحون الفيل الأزرق 2 للمشاركة في الأوسكار

اقترب موعد إغلاق باب استقبال الأفلام العالمية المرشحة من قبل جميع دول العالم للتنافس على جائزة أفضل فيلم عالمي من حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته 92.



ورشحت مصر 6 أفلام كـ"قائمة قصيرة لاختيار فيلم"، منها يمثل مصر في حفل توزيع جوائز الأوسكار وهي (ورد مسموم، ليل خارجي، الفيل الأزرق2، الممر، الكنز2، عيار ناري".



ورصدت عدسة صدى البلد آراء بعض المواطنين من متابعي السينما المصرية حول اختيار مصر الأفلام المشاركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار ووجهت لهم سؤالا بعنوان هل تستطيع السينما المصرية منافسة السينما العالمية والحصول على الأوسكار.



في البداية قال عباس إبراهيم إن مصر أبدعت هذا العام في مجال السينما ومجال الإنتاج السينمائي تطور بشكل كبير، وأصبح ملحوظا بدرجة تبهر المشاهد وأن السينما المصرية تستطيع وبجدارة منافسة السينما العالمية والحصول على جائزة الأوسكار، مشيرا إلى أنه من الأفضل الأفلام التي شاهدها على الإطلاق هو فيلم الفيل الازرق 2.



وأشار عبدالله مسعود إلى أنه يفضل ترشيح فيلم الفيل الأزرق لأن فكرته رائعة والسيناريو والحوار رائع وأداء الفنانين في قمة الإبداع وهذا الفيلم يستحق وبجدارة الحصول على جائزة الأوسكار، مضيفا أن التطور الكبير الذي حدث في السينما المصرية هذا العام يؤهل مصر لمنافسة السينما العالمية في الأعوام القادمة.



وأوضح أنور عبده أنه لا يوجد إلى الآن فيلم مصري واحد قادر على منافسة الأفلام العالمية وأن مصر تراجعت كثيرا في مجال السينما بشكل كبير وغير قادرة على توظيف الأدوات المتاحة من حيث تمثيل وإنتاج وإخراج وتصوير بشكل صحيح، لافتا إلى أن مصر غير مستعدة الآن للمشاركة في مسابقة الأفلام العالمية الأوسكار.



وأضاف ممدوح حسن أنه يوجد الكثير من الأفلام المصرية الموجودة على الساحة الآن تستحق المشاركة في الأوسكار ولكن هناك فيلما حقق نجاحا ساحقا ويستطيع المنافسة والحصول على الأوسكار هو فيلم الممر، مشيرا إلى أنه لا أحد كان يتوقع أن تخرج السينما المصرية مثل هذا الفيلم الرائع المتكامل الأركان من حيث أداء الفنانين والتصوير وقصة الفيلم حيث أنه يحكي تاريخ مصر وتاريخ نكسة 1967.