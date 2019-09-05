ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. المصريون يرشحون الفيل الأزرق 2 للمشاركة في الأوسكار

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:13 م
صدى البلد
ماجدة المهدي - عدسة : احمد بيسو
اقترب موعد إغلاق باب استقبال الأفلام العالمية المرشحة من قبل جميع دول العالم للتنافس على جائزة أفضل فيلم عالمي من حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته 92.

ورشحت مصر 6 أفلام كـ"قائمة قصيرة لاختيار فيلم"، منها يمثل مصر في حفل توزيع جوائز الأوسكار وهي (ورد مسموم، ليل خارجي، الفيل الأزرق2، الممر، الكنز2، عيار ناري".

ورصدت عدسة صدى البلد آراء بعض المواطنين من متابعي السينما المصرية حول اختيار مصر الأفلام المشاركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار ووجهت لهم سؤالا بعنوان هل تستطيع السينما المصرية منافسة السينما العالمية والحصول على الأوسكار.

في البداية قال عباس إبراهيم إن مصر أبدعت هذا العام في مجال السينما ومجال الإنتاج السينمائي تطور بشكل كبير، وأصبح ملحوظا بدرجة تبهر المشاهد وأن السينما المصرية تستطيع وبجدارة منافسة السينما العالمية والحصول على جائزة الأوسكار، مشيرا إلى أنه من الأفضل الأفلام التي شاهدها على الإطلاق هو فيلم الفيل الازرق 2.

وأشار عبدالله مسعود إلى أنه يفضل ترشيح فيلم الفيل الأزرق لأن فكرته رائعة والسيناريو والحوار رائع وأداء الفنانين في قمة الإبداع وهذا الفيلم يستحق وبجدارة الحصول على جائزة الأوسكار، مضيفا أن التطور الكبير الذي حدث في السينما المصرية هذا العام يؤهل مصر لمنافسة السينما العالمية في الأعوام القادمة.

وأوضح أنور عبده أنه لا يوجد إلى الآن فيلم مصري واحد قادر على منافسة الأفلام العالمية وأن مصر تراجعت كثيرا في مجال السينما بشكل كبير وغير قادرة على توظيف الأدوات المتاحة من حيث تمثيل وإنتاج وإخراج وتصوير بشكل صحيح، لافتا إلى أن مصر غير مستعدة الآن للمشاركة في مسابقة الأفلام العالمية الأوسكار.

وأضاف ممدوح حسن أنه يوجد الكثير من الأفلام المصرية الموجودة على الساحة الآن تستحق المشاركة في الأوسكار ولكن هناك فيلما حقق نجاحا ساحقا ويستطيع المنافسة والحصول على الأوسكار هو فيلم الممر، مشيرا إلى أنه لا أحد كان يتوقع أن تخرج السينما المصرية مثل هذا الفيلم الرائع المتكامل الأركان من حيث أداء الفنانين والتصوير وقصة الفيلم حيث أنه يحكي تاريخ مصر وتاريخ نكسة 1967.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15.5 مليون جنيه إيرادات «الفيل الأزرق 2» في 4 أيام

بسبب الفيل الأزرق 2.. إيرادات الأفلام تخطت 27 مليون جنيه هذا الأسبوع.. كريم عبد العزيز يحقق 45 مليون جنيه في أول أسبوعين.. كازابلانكا والممر ما زالا في الصدارة.. ومحمد حسين يتذيل القائمة

أحمد فلوكس: العالمية لا تشغلني .. فيديو

ورد مسموم ينافس 5 أفلام للترشح للأوسكار

ترشيحاتنا

هو فين الرجالة اصلا.. فتيات مصر عن زيادة نسب الطلاق: الشباب فاقد المسئولية وتافه

3 أسباب وراء انهيار سعر الدولار خلال الأسبوع الحالي

شاهد .. نيكول سابا برفقة زوجها في رقصة مجنونة

بعد انخفاض سعر الدولار الأمريكي.. اقتصادية النواب تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

ميمي عبد الرازق يسخر من جمهور الأهلي.. فيديو

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات متوقع ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟