محمد رمضان في صورة جريئة.. ومتابع: مش ناوي تطلع من البانيو

كما يُعرض للنجم محمد رمضان فى السينمات حاليا فيلم "الكنز2"، من بطولة محمد سعد، وروبى، وهند صبرى، وأمينة خليل، وعبد العزيز مخيون، ومحيى إسماعيل، وهانى عادل، والشحات مبروك، وعباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.









فاجأ الفنان محمد رمضان الجمهور بنشر صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يمسك سيجارا، ويجلس في حوض استحمام.وتفاعل جمهور محمد رمضان مع الصورة، بتعليقات، منها: "مش ناوي تطلع من البانيو".وبدأ محمد رمضان التحضير لفيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل عنوان "أسد أسود"، وهو من تأليف محمد دياب وإخراج خالد دياب، ومن المحتمل عرضه في 2020.