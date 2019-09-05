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رئيس وزراء الهند: لن نتخذ تدابير عسكرية لحماية سفننا في مضيق هرمز

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:46 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن بلاده لن تتخذ تدابير عسكرية من أجل حماية سفنها في مضيق هرمز.

وقال مودي - خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية، اليوم، الخميس: "لقد دفعتنا المشاكل الموجودة في الخليج في الآونة الأخيرة للتفكير في أنه يتعين تجنب الآثار الجانبية للوضع الحالي في هذه المنطقة، حتى لا يعاني أمننا وناقلاتنا وسفننا".

وأضاف: "لقد اتخذنا تدابير لضمان أمن ناقلاتنا واتخذنا أيضا تدابير أمنية لضمان سلامتها، ومع ذلك لن نتخذ أي إجراءات عسكرية بهذا الشأن لأن هذا ليس نهجنا ولا أحد في العالم يتناول نظامنا بأي طرق سلبية".

يذكر أن واشنطن أعلنت في يوليو الماضي عن خطة لتأسيس تحالف عسكري بقيادتها مع بريطانيا بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز.

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