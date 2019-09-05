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اقتصاد

لأول مرة.. شراكة بين البنك التجاري الدولى والمنتدى الاقتصادي العالمي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:13 م
كلاوس شواب ومسئول
كلاوس شواب ومسئول البنك التجاري الدولي
احمد عبد القوى - ميس رضا
وقع المنتدى الاقتصادى العالمى برئاسة كلاوس شواب والبنك التجاري الدولي اتفاقية شراكة لأول مرة .

وتعد الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين "البنك التجاري الدولي مصر" كمؤسسة مالية كبرى في مصر والشرق الأوسط يقودها هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتهدف الاتفافية إلى بناء قدرات بشرية قادرة على تلبية احتياجات الأعمال الجديدة وخلق منصات أعمال تتناسب مع التغيرات التي طرأت على اقتصاديات تشغيل الأعمال في عصر المعلومات والتكنولوجيا.

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