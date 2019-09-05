انطلاقة قوية لـ تنس طاولة الأهلي في البطولة العربية

أبدى أشرف عبد الفتاح، المدير الفني لفريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، سعاته بالفوز على فريقي سنجل الرياضي والسكك الحديدية بثلاثية نظيفة أمس، الأربعاء، في افتتاح البطولة العربية التي تقام في المغرب خلال الفترة من 3 إلى 9 من سبتمبر الجاري.



وأكد المدير الفني لفريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أن البطولة قوية هذا العام، وتضم فرقا تسعى للفوز باللقب، ومن بينها أندية الكويت وقطر، التي تضم عددا كبيرا من النجوم في تنس الطاولة.



وأشار المدير الفني لفريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، إلى أن الجميع في بعثة الأهلي عازمون على الفوز بالبطولة العربية، خاصة أن الفريق الأحمر هو بطل النسخة الماضية.



ويمثل الأهلي في البطولة 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.

