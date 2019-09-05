صفقة القرن.. أول رد من كندا على إعلان توطين 100 ألف فلسطيني



نشرت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الفلسطينية والدولية نبأ توطين 100 الف فلسطيني فى كندا وأسبانيا بموجب صفقة القرن تفاهمات الولايات المتحدة الأمريكية الاخيرة.



وعلى ذلك علقت وزارة الخارجية الكندية، أن التقارير الصحيفة، التي قالت "إن كندا مستعدة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في إطار صفقة القرن" غير صحيحة تمامًا.



وقالت الوزارة، عبر "تويتر" انه "يتم نشر معلومات مضللة، تشير إلى أن لدى الولايات المتحدة اتفاقية مع كندا لاستقبال 100 ألف فلسطيني، هذا غير صحيح والاتفاق المشار إليه غير موجود".



ونقلت وسائل إعلام فلسطينية إن هناك تفاهم أمريكي كندي لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني في كندا، وذلك ضمن صفقة القرن وسيكون التوزيع على النحو التالي 40 ألفًا من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، و60 ألفًا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، كما أن هناك تفاهمات أمريكية مع إسبانيا لاستقبال 16 ألف فلسطيني من لبنان، بالإضافة إلى تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.

