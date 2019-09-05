نقص المستلزمات أزمة تؤرق مراكز غسيل الكلى الخيرية في سوهاج



وقال السيد أحمد أبوطالب، عضو مجلس إدارة جمعية الرحمة والمشرف على مركز غسيل الكلوي، إن المركز تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، ويوجد بالمركز 9 أجهزة غسيل كلوي، ويجري حوالي 420 جلسة غسيل في الشهر ويخدم المرضي في 4 مراكز هي "البلينا، وجرجا، والعسيرات، والمنشأة"، مشيرا أن عدد المرضي بالمركز يبلغ ٨٦ مريضا.



وأضاف أن مصاريف تشغيل المركز كبيرة للغاية ويحتاج كل شهر إلى تدبير ٢٠ ألف جنيه مرتبات أطباء وتمريض، مؤكدا أن المركز كان يوجد به ٣ ممرضين وتم نقل أحدهم إلى الإسعاف والآخر سافر خارج البلاد ولا يوجد غير ممرض واحد يخدم المرضي.



وأكد أبو طالب، أن تأخير تسليم المستلزمات من مديرية الصحة وصل إلى ٦ أشهر ويضطر إلى تدبير المستلزمات بالشراء الأجل من الشركات، موضحا عن كمية التبرعات للمركز قلت بسبب الأحوال الاقتصادية لكن المركز مستمر في تقديم خدماته للمرضي لكن بصعوبة بالغة.



ونفي مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، وجود أي عجز أو نقص في مستلزمات الغسيل الكلوي، موضحا أن هناك مخزونا كبيرا من المستلزمات بمديرية الصحة، ومن يتقدم بطلب يتم صرف مستلزمات له علي الفور، مشيرا إلي أن المراكز الخاصة يتم العاج فيها أما علي نفقة الدولة أو علي نفقة التأمين الصحي، وهناك رعاية خاصة للمراكز الخيرية التي لا تهدف للربح وتقدم خدماتها بالمجان.



وفي ذات السياق قرر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفي جهينة الجديد إلي ٤١ ماكينة، لاستيعاب الحالات بمختلف قري ومدينة جهينة.



جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة للمستشفي، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بالمستشفيات التى تخضع للتطوير أو الإحلال والتجديد بمرافقة علي عبد الساتر مدير المشروعات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة وذلك في حضور المهندس محمد فتحي، مدير مشروعات (اسبيس) والمهندس هاشم عبدالله، مدير المشروعات للشركة المنفذة وبحضور الدكتور هاني فؤاد مدير المستشفي.



وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج"صدي البلد" أن الشركة المنفذة للمشروع وعدت بتسليم العيادات الخارجية وأقسام الغسيل الكلوي بموعد أقصاه الأول من شهر نوفمبر القادم، تم الاتفاق على استلام الطابق الأول الذي يضم وحدة الغسيل الكلوي بكل ما تتطلبه من معدات لتشغيلها بعدد ١٢عيادة خارجية، وقد تم الاتفاق علي الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالمستشفي بمارس ٢٠٢٠.



وقال أنه سيقوم بزيارة للمستشفي خلال اسبوعين لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال ومتابعة أي معوقات تواجه عملية التنفيذ.



تعاني مراكز غسيل الكلي الخاصة بسوهاج والتي تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين من عجز صارخ في المستلزمات، والتي من المفروض أن توفرها مديرية الصحة لتلك المراكز، وتضطر مراكز الكلي إلى الشراء بالآجل من الشركة الخاصة كي لا تتوقف عن العمل والاعتماد علي تبرعات أهل الخير في سوهاج.وتعاني مراكز الكلى نقصا في المستلزمات وبخاصة الفلاتر والمحاليل وبعض المستلزمات من وصلات و"إبر"، ويناشد أصحاب تلك المراكز للمسئولين في وزارة الصحة للتدخل سريعًا من أجل إنقاذ حياة المرضي، وإيجاد حلول سريعة لنقص المستلزمات.