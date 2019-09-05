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رياضة

ليندجرين: يد الأهلي جاهز لضربة البداية في الدوري

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اكد أولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي جاهزية الفريق التامة لخوض منافسات بطولة الدوري، خاصة أن الفريق استعد جيدا على مدار الفترة الماضية وأصبح جاهزا لخوض منافسات بطولة الدوري.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تركيزا كبيرا على تحفيظ اللاعبين لفكر الجهاز الفني ومحاولة تطبيقه بشكل عملي من خلال التدريبات والمباريات الودية التي خاضها الفريق في الإسكندرية.

واشار المدير الفني إلى أنه يثق في قدرات اللاعبين خاصة أن الفريق يضم عناصر مميزة تجمع بين الخبرة والشباب، وسيسعى لتحقيق نتيجة قوية أمام الطيران اليوم الخميس.

ويلتقي الأهلي مع الطيران اليوم الخميس في السادسة مساءً على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ضمن الجولة الأولى من البطولة.

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