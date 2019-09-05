مدرب يد الأهلى: دوافعنا كبيرة للفوز بالبطولات

أكد يحيى يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق استعد جيدا لمواجهة الطيران اليوم الخميس في أول مباريات بطولة الدوري.



وأوضح يحيى يوسف أن الفريق خاض فترة إعداد مميزة، اشتملت على تدريبات بدنية مكثفة للغاية، إلى جانب المباريات الودية التي أداها اللاعبون في الإسكندرية خلال الأسابيع الماضية.



وأشار يحيي يوسف إلى أن فريق الأهلي لديه دوافع كبيرة للفوز بالبطولات، وقد تعاهد الجهاز الفني واللاعبين على بذل أقصى ما لديهم من أجل حصد الألقاب خلال الموسم الجديد.



وشدد على أن الفترة المقبلة تحتاج لمساندة الجماهير؛ من أجل تقديم عروض قوية وتحقيق الألقاب، في ظل الطموحات والآمال التي تعقدها جماهير الأهلي على الفريق ولاعبيه.