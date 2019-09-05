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محافظات

رغم انخفاض سعر الجملة.. تكلفة النقل ترفع أسعار المانجا في البحيرة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:07 م
أشجار مانجا
أشجار مانجا
جمالات الدمنهوري
تشهد محافظة البحيرة ارتفاعا فى أسعار المانجو على الرغم من زيادة المعروض منها فى الأسواق، إلا أن الباعة الجائلين وأصحاب الفروشات والتجار ما زالوا متمسكين بأسعارها المرتفعة التى تتراوح ما بين 40:15 جنيها.

وتشتهر قرى إدكو ورشيد والبستان بالدلنجات والظهير الصحراوى بمركز بدر ووادى النطرون والنوبارية بالظهير الصحراوى بزراعتها، لكونها من المناطق الحارة ويتوفر بها المناخ المناسب والتربة الجيدة للزراعة، وتستخدم غذاءً ومشروبا رئيسيا فى تلك المناطق الحارة وباقى مراكز ومدن البحيرة.

وأكد محمد رضا خير، صاحب وكالة مانجو، أن أسعار المانجو بالجملة انخفضت بنسبة تتراوح من 15:10% عن بداية بشايرها إلا أنها ما زالت أسعارها مرتفعة مقارنة بالأسعار القديمة، مشيرا الى أن أسعار الجملة للمانجو العويس تتراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو فجر كلان ما بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، ومانجو تيمور ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية ما بين 9 و13 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت ما بين 15:10 جنيها، والمانجو الفص بـ 40 جنيها.

وأضاف أن أسعار المانجو الفونس تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة ما بين 16 و20 جنيهًا، والمانجو جولك بين 16 إلى 12 جنيها.

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