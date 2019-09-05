انطلاقة قوية وخدمة متميزة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

يحظى التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد باهتمام القيادة السياسية، حيث تقدم الخدمة خلال التشغيل التجريبى من خلال ٢٢ وحدة صحية بلغ عدد المترددين عليها بالكشف ٧٢٢٥٥ مواطنا، كما تم اجراء ٤٧٣ عملية منها نوعيات غير مسبوقة شملت اكثر من ٤٢ عملية زرع قرنية وشبكية وعمليات دعامات للأطفال.



وتحقق المنظومة الجديدة نجاحات كثيرة منذ انطلاقها برغم وجود بعض الملاحظات المرتقبة من خلال فترة التشغيل التجريبي لتلافيها مع بدء التشغيل الالكتروني الكامل في الشهر القادم تمهيدا لتطبيقها بعد ذلك بشكلها الأمثل في بقية المحافظات.



بلغت عمليات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ٣٦٥٤٠٠ مواطن كمشتركين ومازالت عمليات التسجيل تحظى بإقبال كبير من ابناء بورسعيد منذ بدء التشغيل التجريبي.



وتشمل المستشفيات المشاركة في منظومة التأمين مستشفى السلام الدولى بورسعيد العام سابقا ومستشفى المبرة والتضامن والحياه العام والنصر للاطفال والنساء والولاده والرمد والزهور والنفسية والعصبية والحميات والصدر، لافتا إلى أنه يوجد داخل كل منطقة وحدة صحية بإجمالي 35 وحدة، ويتم توزيع الكثافة السكانية عليهم.



تم تدريب جميع الاطباء علي اعلى مستوى من خلال بعثات تم توجيهها الي بريطانيا للتدريب على احدث النظم والطرق العلمية في العلاج وهذا بالنسبة لتخصص طب الأسرة، مشيرا إلى أن المنظومة ستحتوي على نظام تدريبي لتعليم الأطباء واختبارهم بشكل دوري لمنحهم رخص مزاولة المهنة وتدريبهم على يد اساتذة الجامعات.



كما وقعت الوزارة و المحافظة عدة بروتوكولات تعاون مع مستشفيات كبيرة لتشغيل الخدمة الطبية الجديدة بينها مستشفى كليوباترا ومستشفى دار الفؤاد ومؤسسة يعقوب للقلب ومغربى للعيون.



يتم خصم اشتراك التأمين الشامل من الموظفين بنسبة من المرتب عن نفسه وباقي أفراد أسرته، لافتا إلى أن غير القادرين عن الدفع فإن الدولة تتولى دفع نسبتهم ببحث اجتماعي يتم تنفيذه من خلال وزارة التضامن.



ويغطي التأمين الصحى الشامل المواطنين بالدولة مع وجود تكامل فى تقديم الرعاية الصحية بين المستشفيات والوحدات ، وذلك من خلال ثلاث هيئات هى ( التأمين الصحى الشامل - وهيئة الرعاية الصحية - وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية).



وتقوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتأكد من ضمان جودة الرعاية الصحية وتقوم بالتعاقد مع هيئة التأمين الصحى الشامل ومتابعة الأداء ، لضمان الاستمرارية فى تقديم خدمة صحية ذات جودة .



ويتم سداد نسبة 5%من الأجر التأمينى أو الأجر وفقا للإقرار الضريبى ، بالإضافة الى3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و1%عن كل معال أو ابن ، و سداد 5%من الأجر التأمينى فقط و 3%عن الزوجة غير العاملة و1% عن كل مجال أو ابن بحيث لا يزيد ما يسده الفرد عن كل الأسرة على7%.



تبلغ حصة صاحب العمل 4%(3%تأمين مرضى و 1%إصابات عمل ) من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وبحد أدنى خمسين جنيها شهريا.



وفى حالة أن المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل يعتبر كل ما يتقاضاه من كل صاحب عمل هو أجر الاشتراك . ويتم تحصيل بعض الرسوم المحدودة عند الزيارات المنزلية والتحاليل الطبية والاشعات ، ويعفى منها أصحاب الأمراض المزمنة والأورام .



ويتم خصم 1%من الأجر الشامل للزوجة الموظفة الأرملة ونسبة 2%من المعاش الشهرى للأبناء .



وسيتم تغطية الأسرة تأمينيا بنظام التأمين الصحى الشامل وفقا لمحل الإقامة ، وسيتم تغطية العاملين بصفة مؤقتة بالمحافظة تأمينيا ضد إصابات العمل فقط .

