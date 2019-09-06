برلماني يطالب بخط ساخن لشكاوى المواطنين حول ماكينات الصراف الآلي

شدد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة وجود تعاون جاد بين وزارة المالية والقطاع المصرفي زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي بالاضافة لعمل حصر شامل لجميع المكونات الموجودة لعمل الصيانة اللازمة لها.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه من ضمن أشكال التعاون أيضا ضرورة تأمين الماكينات الجديدة والقديمة لضمان عدم وجود حالات سرقة وأدائها على أكمل وجه، مطالبًا إطلاق خط ساخن للمواطنين في حالة وجود مشكلة خاصة بالماكينات والصيانة.



كانت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، قد خاطبت الجهات المعنية، بشأن إطلاق مبادرة تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على جميع المحافظات.



ولفتت النائبة، إلى إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، بجانب توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.