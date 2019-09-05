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بـ فستان كت قصير.. إيفانكا ترامب تبرز أنوثتها فى أحدث إطلالة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:19 م
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
آية التيجي
استقبلت امس إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي رئيس كولومبيا إيفان دوكي في القصر الرئاسي في العاصمة بوغوتا، خلال جولتها إلى أمريكا اللاتينية.

وارتدت إيفانكا ترامب فستان كت قصير بفتحة من القدمين باللون الأصفر، و شرائط من الخلف، وقد زين الفستان ببعض النقوش البسيطة من الورود، واختارت حذاء باللون السيلفر الغير لامع من دار ازياء Johanna Ortiz

وقامت يفانكا ترامب بلم شعرها إلى الوراء بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وقد تركت بعض خصلات الشعر منسدلا على وجهها، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

ولم تتكلف إيفانكا ترامب في وضع المكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

واكملت إيفانكا ترامب إطلالتها بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.

وإليكم الفيديو الذي يوضح تفاصيل إطلالتها، والتي تناقلته إحدى الصحف الروسية..
بـ فستان كت قصير.. إيفانكا ترامب تبرز أنوثتها فى أحدث إطلالة

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