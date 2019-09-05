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بنك مصر: حجم شهادات قناة السويس لدينا وصل 14 مليار جنيه.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:19 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر أن حجم شهادات قناة السويس وصل إلى 14 مليار جنيه، مؤكدا انه سوف يتم ردها إضافة إلى الفوائد المضافة خلال الفترة الماضية.

وأضاف نائب رئيس بنك مصر خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc أنه تم تحديد استحقاقات تلك الشهادات بـ5 سنوات بفائدة 12.5% لفئات 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه ومضاعفاتها.

وبلغت حصيلة الأموال المكتتب فيها من خارج الجهاز المصرفي نحو 27 مليار جنيه، إضافة إلى 1.5 مليار دولار كانت في صورة تحويلات إلي الجنيه، إضافة إلى طلبات شراء الشهادات من فئة الـ10 جنيهات بواقع 1.1 مليون طلب شراء، و150 ألف طلب لفئة الـ100 جنيه، والبقية لفئة الـ 1000 جنيه ومضاعفاته.

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