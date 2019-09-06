هذه التطبيقات تساعدك على استخدام واتساب بشكل أفضل

يعمل تطبيق المراسلة الفورية الشهر واتساب "WhatsApp"، على إضافة العديد من الميزات الجديدة والمحدثة إلى منصته، وذلك لتحسين تجربة المستخدم أثناء استخدام الخدمة، ولكن ترفض الشركة المالكة للتطبيق "فيسبوك" إضافة بعض الميزات التى يرغب بها مستخدمى خدمة التراسل، وتزعم بذلك أن تلك الميزات تنتهك خصوصية المستخدم.
ولحسن الحظ يعمل بعض مطورو البرامج على إنشاء وتطوير تطبيقات مكملة لطريقة عمل "واتساب"، بحيث يسعى المطورين بهذه التطبيقات إضافة الميزات التى ترفضها الشركة ولكن يرغب بها مستخدمي الخدمة، إليك أفضل 4 تطبيقات بسيطة تساعدك في الحصول على ميزات رائعة لتطبيق "واتساب"، بحسب ما ذكره موقع "techzim".
1. تطبيق Square Pic:
يحتاج تطبيق "واتساب" إلى أن تكون الصورة بتنسيق مربع لإعداد صورة الملف الشخصي، ويمكن أن تحتاج الصورة التي تريد إضافتها إلى ملف واتساب إلى قص بعض الأجزاء منها، وربما تكون الأكثر أهمية وللتغلب على وضع الصورة هذا، يمكنك استخدم تطبيق يسمى Square Pic يسمح لك بتغيير صورتك إلى التنسيق المربع.
يمكنك تحميل التطبيق من هنا
2. تطبيق Status Saver:
يرغب جميع مستخدمي "واتساب" في الحصول على ملفات الواسائط التى تقوم بإضافتها جهات الاتصال على حالة واتساب "WhatsApp Status"، كل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيق "Status Saver"، وسوف يمكنك ببساطة تنزيل أي صورة أو مقطع فيديو حملته جهات اتصالك إلى حالة "WhatsApp".
يمكنك تحميل التطبيق من هنا
3. تطبيق Sticker Maker:
يعتبر استخدام الملصقات أمرًا شائعًا هذه الأيام على منصات التواصل الاجتماعى ومنهم "واتساب"، بالتأكيد لا ترغب في تفويت كل متعة إرسال ملصقات مميزة ومخصصة لواتساب، لهذا يمكنك الاستعانة بتطبيق "Maker Maker" لإضافة ملصقات للدردشة، ويتيح لك التطبيق إنشاء ملصقات مخصصة من الصور الخاصة بك.
يمكنك تحميل التطبيق من هنا
4. تطبيق Message Portal:
يريد بعض مستخدمو "واتساب" قراءة الرسائل المحذوفة التى قام المرسل بحذفها على دردشة "واتساب"، وباستخدام تطبيق "Message Portal"، يمكنك قراءة جميع الإشعارات في مكان واحد نظرًا لأن الرسالة المحذوفة كانت ستكون أيضًا إشعارًا مرة واحدة، وسيتم الاحتفاظ بها داخل التطبيق وهو أمر رائع، يمكن أيضًا استخدام التطبيق كمركز تحكم لجميع إشعاراتك.
يمكنك تحميل التطبيق من هنا
ولحسن الحظ يعمل بعض مطورو البرامج على إنشاء وتطوير تطبيقات مكملة لطريقة عمل "واتساب"، بحيث يسعى المطورين بهذه التطبيقات إضافة الميزات التى ترفضها الشركة ولكن يرغب بها مستخدمي الخدمة، إليك أفضل 4 تطبيقات بسيطة تساعدك في الحصول على ميزات رائعة لتطبيق "واتساب"، بحسب ما ذكره موقع "techzim".
1. تطبيق Square Pic:
يحتاج تطبيق "واتساب" إلى أن تكون الصورة بتنسيق مربع لإعداد صورة الملف الشخصي، ويمكن أن تحتاج الصورة التي تريد إضافتها إلى ملف واتساب إلى قص بعض الأجزاء منها، وربما تكون الأكثر أهمية وللتغلب على وضع الصورة هذا، يمكنك استخدم تطبيق يسمى Square Pic يسمح لك بتغيير صورتك إلى التنسيق المربع.
يمكنك تحميل التطبيق من هنا
2. تطبيق Status Saver:
يرغب جميع مستخدمي "واتساب" في الحصول على ملفات الواسائط التى تقوم بإضافتها جهات الاتصال على حالة واتساب "WhatsApp Status"، كل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيق "Status Saver"، وسوف يمكنك ببساطة تنزيل أي صورة أو مقطع فيديو حملته جهات اتصالك إلى حالة "WhatsApp".
يمكنك تحميل التطبيق من هنا
3. تطبيق Sticker Maker:
يعتبر استخدام الملصقات أمرًا شائعًا هذه الأيام على منصات التواصل الاجتماعى ومنهم "واتساب"، بالتأكيد لا ترغب في تفويت كل متعة إرسال ملصقات مميزة ومخصصة لواتساب، لهذا يمكنك الاستعانة بتطبيق "Maker Maker" لإضافة ملصقات للدردشة، ويتيح لك التطبيق إنشاء ملصقات مخصصة من الصور الخاصة بك.
يمكنك تحميل التطبيق من هنا
4. تطبيق Message Portal:
يريد بعض مستخدمو "واتساب" قراءة الرسائل المحذوفة التى قام المرسل بحذفها على دردشة "واتساب"، وباستخدام تطبيق "Message Portal"، يمكنك قراءة جميع الإشعارات في مكان واحد نظرًا لأن الرسالة المحذوفة كانت ستكون أيضًا إشعارًا مرة واحدة، وسيتم الاحتفاظ بها داخل التطبيق وهو أمر رائع، يمكن أيضًا استخدام التطبيق كمركز تحكم لجميع إشعاراتك.
يمكنك تحميل التطبيق من هنا