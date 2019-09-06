اقتصادية النواب تكشف أبرز قوانين دور الانعقاد الأخير

قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي سيتم مناقشتها و متابعتها من جانب البرلمان خلال دور الانعقاد القادم والاخير قوانين "المحليات الجديد" و"مجلس الشيوخ" و"الانتخابات".



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"،أن "مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر من ابرز القوانين التي ستكون على اولوية اجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والاخير وسوف يتم الانتهاء منه وإصداره خلال هذه الدور لاستقبال انتخابات مجلس النواب والشيوخ".



وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن من المتوقع أيضا مناقشة ومتابعة مشروع قانون الايجار القديم غير السكني.



وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعًا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.