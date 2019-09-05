بعد ارتدائه افرول عمال النظافة.. محافظ البحر الأحمر: ابعدوا عن الاستهزاء

علموا أولادكم احترام عامل النظافة وتقديره وأن يبتعدوا عن الاستهزاء به وأن يتعاملوا معه بذوق وأدب هكذا كان أول تعليق لمحافظ البحر الأحمر أحمد عبدالله بعد ارتدائه أمس افرول عامل النظافة ومشاركته لهم فى أعمال النظافة.



وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية له احترموا مهنة عامل النظافة، وخففوا عنه الجهد في التنظيف على الأقل بإلقاء القمامة في مكانها وليس في الشارع.



وشرح المحافظ كم المعاناة التى يعانيها العامل فهم يستيقظون مع آذان الفجر ينظفون لنا الطريق وأمام منازلنا وشوارعنا مقابل مادي بسيط فعلى كل منا أن يهتم بالنظافة أمام منزله ويعلم أبناءه الحفاظ على النظافة العامة.



وأوضح المحافظ أن فئة عمال النظافة بنظر الكثير من الناس فئة دونية لا ترقى للمستوى، يتقززون منهم وهناك من يحتقرهم ومنهم من لا يتوانى عن توبيخهم، وهناك من ينظر إليهم بعين الرحمة يحترمهم ويشفق عليهم ويقدرهم، إنّهم عمال النظافة الفئة الأكثر رقيًا وأدبًا من بعض البشر.



وكان شارك اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الأربعاء، بحملة نظافة وتجميل بمنطقة الملاحة (١)، وذلك عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة، والتى تعد من أقدم المناطق، لتحمل فى طياتها روح وأصالة أهالى المدينة، استكمالا لتطويرها بالكامل، لتقديم ما تم تطويره لأهالى بأفضل صورة.



قام المحافظ بالمشاركة فى أعمال النظافة لإعطاء مثل وقدوة للأهالى فى بذل الجهد لنظافة البيئة التى يسكن بها، وأن العمل لا ينقص من صاحبة شئ، إنما الأيادي العاملة يحبها الله ورسوله، كما شاركه الشيخ جمال عواد مدير أوقاف البحر الأحمر، و الأنبا ايلاريون اسقف ايبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، والمهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالمحافظة، وعدد من أهالى المنطقة.



استمع محافظ البحر الأحمر، إلى أهالى منطقة الملاحة (١) حول تطوير المنطقة، ورصف الشوارع، وتركيب الانترلوك، وزراعة النخيل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مقترحات المواطنين.



وكلف المحافظ بمضاعفة صناديق القمامة للحفاظ على مستوى النظافة، مناشدًا الأهالي بوضع القمامة بالصناديق المخصصة لها، وتجنب وضع أي مخلفات خارج هذه الصناديق، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مع رفع المخلفات يوميًا للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للمنطقة.