أسباب صادمة لإصابتك بالخرف وحيل لتحمى نفسك منه

أسباب مرض الخرف عديدة وهو الأكثر الأمراض شيوعا بين المسنين والتى تحدث بسبب عدد من الاضطرابات الدماغية نتيجة تدهور الخلايا العصبية، التي تطال الذاكرة .



وتعد أبرز أسباب الخرف وفقا لموقع "هيلث" ترسب بعض البروتينات النشوية في الخلايا العصبية مع تقدم العمر ويحدث خلل في وظائف تلك الخلايا.



لحماية نفسك من الخرف يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات التى تعمل على تعزيز صحة الدماغ وتناول اطعمة تحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية ومنها السلمون والماكريل حيث أنها تعمل على حماية الجسم والدماغ من الزهايمر، وأيضا مكملات حمض الفوليك فهو من أفضل الطرق لتعزيز صحة الدماغ وحمايتها من الخرف.



ويمكن التعامل مع مريض الخرف بمحاولة الاستعانة بالصور والذكريات لتذكيره من وقت لأخر وتأمين المنزل حتى لا يخرج دون وعي من المحيطين والتعامل مع عصبيته والصبر عند التعامل معه ومحاولة إبعاده عن أي شيء قد يكون خطرا وإبقائه بعيد عن متناول اليد".

