2 أكتوبر.. الحكم على 213 متهما من أنصار بيت المقدس .. الجنايات تنتهى من سماع مرافعة الدفاع.. محامي متهم: موكلي اتمسك بـ قصافة مش سلاح أبيض

حجز محاكمة 213 متهما من أنصار بيت المقدس للحكم بجلسة 2 أكتوبر

- دفاع متهم : موكلي ممسوك بـ قصافة مش سلاح أبيض

- دفاع متهمين:

ليس لهم أسماء حركية

- دفاع متهم: