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أعراض مرض الخرف المبكر.. 11 علامة إذا ظهرت عليك استشر الطبيب

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:01 م
اعراض مرض الخرف المبكر
اعراض مرض الخرف المبكر
رشا عوني
أعراض مرض الخرف المبكر ترتبط دومًا بأسباب مختلفة بعيدًا عن الإصابة بفقدان الذاكرة أو مرض ألزهايمر، فهو مرتبط بعدة أسباب وعوامل أخرى عديدة من ضمنها ألزهايمر، فيسبب الخرف تغيير تدريجي في وظائف الدماغ والقدرات العقلية، قد تظهر مع تقدم السن، وقد تكون لها أسباب مختلفة تسبب تغيير واضح في شخصية المريض مما يغير أسلوب حياته وتفكيره وتعامله مع الآخرين، لكن أعراض مرض الخرف المبكر قد تظهر بشكل واضح خاصة بالنسبة لكبار السن، وبمجرد ملاحظتها يتطلب الأمر استشارة طبيب حتى لا يتفاقم الأمر.

أعراض مرض الخرف المبكر :

1- عدم القدرة على تحديد الوقت وتذكر بعض التفاصيل والتورايخ والأيام والشهور أيضًا.

2- عدم تذكر مكان حفظ الأغراض الشخصية، فمثلًا قد يقوم مريض الخرف بحفظ شيء ثمين في مكان وينسى مكانه وقد يتهم المحيطين به بسرقته.

3- الخروج عن بعض العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع مثل التلفظ ببعض الكلمات غير اللائقة أمام الأخرين خاصة إذا كان ذلك جديدًا على الشخص، فذلك ينم عن أعراض مرض الخرف المبكر.

4- يجد المصاب بالخرف المبكر صعوبة في النطق والاستمرار في الحديث بشكل كامل، فقد يتوقف في منتصف حديثه ولا يتذكر عما كان يتحدث أو يتوه عن الموضوع الأساسي.

5- من ضمن أعراض مرض الخرف المبكر، الانطوائية، حيث يبدأ المريض في عزلة عن أصدقائه ولا يهتم بهواياته وعمله.

6- يجد مريض الخرف صعوبة في التواصل مع الأخرين، وعدم القدرة على التعبير عما بداخله.

7- التشوش الذهني والشعور بالتوهان المستمر من ضمن أعراض امرض الخرف المبكر.

8- قد يصاب مريض الخرف بأعراض نفسية مثل الاكتئاب، القلق، تغييرات في الشخصية، والهلوسة.

9- ضعف القدرات الحركية والقدرة على التنظيم وحل المشكلات.

10- من ضمن أعراض مرض الخرف المبكر تغيير في سلوك الشخص وشكه في كل من حوله .

11- بعض الأعراض الجسدية قد تظهر على مريض الخرف، ومنها :
- السقوط المستمر
- فقدان الوزن
- الإصابة ببعض نوبات السصرع
- عدم التحكم في التبول
- تغيير في حركة الشخص مثل المشي ببطء.

مصدر المعلومات موقع Healthline الطبي.

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