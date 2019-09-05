10 أيام على انتخابات الكنيست الـ 22 .. جانتس يعتزم تشكيل تحالف مع ليبرمان لسحق نتنياهو.. تغيرات جوهرية بـ القائمة العربية المشتركة.. مطالبات بوضع كاميرات بلجان الاقتراع.. وتوقعات بفشلها

10 أيام على انتخابات إسرائيل 2019:

-الليكود يطالب بوضع كاميرات في لجان الإقتراع

-ليبرمان يهاجم النواب العرب فى الكنيست السابق

-جانتس يعتزم تشكيل ائتلاف حكومي يضم ليبرمان لسحق نتنياهو

-إسرائيل تستيقظ على كابوس وتوقعات بفشل انتخابات الكنيست الـ22

-تغيرات جوهرية بـ القائمة العربية المشتركة قبل انتخابات الكنيست الـ22



تشهد القائمة العربية المشتركة في الانتخابات الإسرائيلية، تغييرًا للمواقف وتعديلًا للاستراتيجيات، بحسب مراقبين، خاصة بعد تغيير أيمن عودة زعيم القائمة قرار دخوله في تحالف مع بيني جانتس زعيم كاحول لافان رئيس الأركان السابق، تحت أي تحالف.



تغيرات جوهرية بـ القائمة العربية المشتركة قبل انتخابات الكنيست الـ22



وأبدى عودة، في تصريح سابق، استعداده الانضمام إلى حكومة يسار وسط مع حزب "كاحول لافان" بزعامة جانتس، مبررًا ذلك بأنه لن يجلس إلى طاولة الحكومة ما دام الشعب الفلسطيني يقهر تحت الحكم العسكري.



ليبرمان يهاجم النواب العرب فى الكنيست السابق



وهاجم ليبرمان النواب العرب في إجابته عن سؤال حول تصريح رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة عن إمكانية الدخول في ائتلاف حكومي.



وقال من وجهة نظري مكان عودة في رام الله وليس في الكنيست الإسرائيلي، عودة دعم حزب الله وحماس ضد جامعة الدول العربية حين وضعتهم في قائمة الإرهاب.



وزعم أن النائب عودة يريد تدمير إسرائيل وهو شخصية غير مقبولة ولا يوجد لديه الحق بأن يكون نائبًا في الكنيست، وأن يكون جزءًا في الحكومة.



وأعرب رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" عن اعتقاده بأن رئيس "كاحول لافان" بيني جانتس سينضم إلى حكومة بنيامين نتنياهو ويتسلم فيها حقيبة الدفاع.



وأضاف ليبرمان أنه يمكن لنتنياهو مواصلة شغل منصبه ما لم تقدم بحقه لائحة اتهام، معربًا عن أمله في أن تقام حكومة وطنية ليبرالية واسعة.



جانتس يعتزم تشكيل ائتلاف حكومي يضم ليبرمان لسحق نتنياهو



وكشف بيني جانتس، زعيم حزب "كاحول لافان" عن عزمه تشكيل ائتلاف حكومي يعتمد على الأحزاب المعتدلة، موضحًا أن الائتلاف المعتدل سيضم أحزاب "يسرائيل بيتنو" بزعامة أفيجدور ليبرمان، والليكود، ولكن دون بينامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي.



وأشار جانتس إلى أن من يعمل ضد الدولة أو ينتهج خطأً متطرفًا مثل التجمع الوطني الديمقراطي والوزير بتسائيل سمتوتريتش، على حد تعبيره، لا مكان لهما في المشهد السياسي الإسرائيلي.



ووجه رئيس "كاحول لافان"، انتقادًا للحكومة، بسبب إزالة الضبابية عن نشاطات الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية، معتبرًا أنه من الخطأ الفادح القيام بمثل هذه الخطوة، ذلك لأن لهذا الأمر أبعادًا عملياتية واستراتيجية بالنسبة للجيش.



إسرائيل تستيقظ على كابوس وتوقعات بفشل انتخابات الكنيست الـ22



وترسم استطلاعات الرأي صورة سياسية قاتمة للمشهد في إسرائيل، إذ يقول مراقبون إن إسرائيل قد تستيقظ في الـ 18 من سبتمبر ، على سيناريو كابوس لا توجد فيه كتلة يمينية أو يسارية تتمتع بأغلبية لتشكيل حكومة.



وقال وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان، إن حزبه "يسرائيل بيتنو"، بعد انتخابات 17 سبتمبر، سيدعم أي مرشح لرئاسة الحكومة يتعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية بدون أحزاب الحريديم أو أحزاب المتشددين، موضحًا: هدفنا في الانتخابات القادمة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بدون الحريديم والمتشددين.



وأضاف ليبرمان، أنه يعتقد أنه يمتلك التجربة والمعرفة الضرورية لأن يتولى بنفسه منصب رئيس الحكومة، مع ذلك هو يدرك أنه ليس الوقت المناسب لذلك.



الليكود يطالب بوضع كاميرات في لجان الإقتراع



أشارت تقديرات في الكنيست، إلى أنه يوجد أغلبية تتيح سن "قانون الكاميرات" الذي بادر إليه حزب "الليكود"، قبل الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر الجاري.



ويهدف القانون، الذي أعد من قبل وزير القضاء، أمير أوحانا الليكود، بالتعاون مع وزير الداخلية، أرييه درعي شاس، إلى السماح للمراقبين المندوبين من قبل الأحزاب في صناديق الاقتراع بتوثيق أي شبهات بارتكاب مخالفات.



وتطرح تساؤلات بشأن إمكانية مصادقة المحكمة العليا على قانون بادرت إليه حكومة انتقالية، رغم أن القانون يسمح لحكومة فقدت ثقة الكنيست بالدفع بتشريعات خلال فترة الانتخابات.



وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد أبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن هناك موانع قضائية تمنع المصادقة على القانون.



ونقل عن مصادر في كتلة "كاحول لافان" قولها إنه في حال صودق على القانون فإنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا ضد القانون بسبب الإجراءات المتعجلة لسنه، ولإسقاطاته على قدرة لجنة الانتخابات على إدارة يوم التصويت كما يجب.



في المقابل، قالت مصادر في حزب "يسرائيل بيتينو"، إنه بالرغم من رفضهم الدخول في ائتلاف ما أدى إلى حل الكنيست، فإنهم ينوون دعم مبادرة الليكود في حال عرضت للتصويت عليها.