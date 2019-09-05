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أخبار العالم

انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في ساوث كارولينا جراء إعصار دوريان

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:59 م
إعصار دوريان
إعصار دوريان
أ ش أ
أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ، أن إعصار (دوريان) المدمر تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان بولاية "ساوث كارولينا" الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأفاد المركز الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم /الخميس/ ـ بأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار الذي تحول إلى الدرجة الثالثة بلغت 185 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تخف حدة الإعصار بحلول يوم السبت القادم.

يشار إلى أن الإعصار قد تسبب في مقتل 20 شخصا على الأقل في الباهاماس، قبل أن يتجه صوب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

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