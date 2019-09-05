احذر.. المشروبات الخالية من السكر بها سم قاتل

هوس البعض بالموضة واتباع الحميات الغذائية القاسية قد يؤدي بهم إلى الوفاة، يصدق البعض أكذوبة أن هذا المشروب خال من السكر أو للحمية أو " مشروبات الدايت " كما تعرف، و لكن هو سم قد يقتلك.



وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن تلك المشروبات بحسب إجماع الأطباء في دراسة حديثة نشرت هي سم أبيض دس في المشروبات لإقناع الجماهير أنها تساعدك على استكمال الحمية بشكل صحي.



حسب ما ورد في الدراسة التي شملت 400 ألف شخص من 10 دول مختلفة توفوا في سن مبكر بسبب اتباع أنظمة غذائية قاسية وكانوا يستخدمون ذلك السم الأبيض في مشروباتهم.



وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المشروبات الخالية من السكر هي وحش قاتل يفتك بالبشر، وأن فقط كوبين من المشروبات التي يزعم البعض أنها خالية من السكر يمكنهم القضاء على الإنسان.