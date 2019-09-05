ترميم مسلة التحرير بأرض الحزب الوطني.. وقياسات دقيقة لضمان سلامة الميدان

كشفت مصادر بالآثار تفاصيل جديدة عن المسلة الأثرية التي تقرر وضعها في ميدان التحرير،وذلك بعد نقلها من منطقة آثار صان الحجر بالشرقية.



المسلة كما قالت المصادر لـ صدي البلد موجودة حاليًا في أرض الحزب الوطني بميدان عبد المنعم رياض، خاصة أن المتحف المصري بالتحرير رفض استلامها بدعوي أنه لا يوجد مكان مناسب لوضعها فيه لحين ترميمها، وننشر صورا خاصة لها في مكانها الحالي، حيث تمت إحاطة مكانها بحواجز لحين البدء في ترميمها.



وأوضحت المصادر أنه نظرًا لأن المسلة مكسورة لعدة أجزاء وتحتاج لمكان واسع لوضعها فيه، كان المكان المناسب هو أرض الحزب الوطني، خاصة أن المسلة بعد ترميمها ستحتاج الى مساحات واسعة لتسهيل عملية نقلها إلى المكان الذي ستوضع فيه بميدان التحرير.



وقالت المصادر إن القرار النهائي لنقل المسلة سيتحدد بعد إجراء دراسات وقياسات دقيقة لميدان التحرير، خاصة أن المكان المقترح لوضعها فيه هو قلب الميدان، ويقع أسفله النفق الخاص بمترو الأنفاق.



وتابعت المصادر: وزن المسلة يبلغ حوالي 90 طنا، كما أنه سيتم عمل قاعدة لها وزنها مع بين 10-20 طنا، أي أن الوزن الكلي سيكون حوالي 100 طن، مما سيكون حملا ثقيلا علي المكان الذي ستوضع فيه، وهو ما سيتطلب دراسات مستفيضة وقياسات دقيقة لضمان عدم حدوث أي مخاطر أو أضرار مستقبلية.



وفجرت المصادر مفاجأة تمثلت في ما يبدو بدء ظهور اعتراضات من محافظة القاهرة علي المسلة نفسها، كونها تحتوي علي وجهين من الأربعة أوجه لها شبه ممسوحين وغير كاملين، نتيجة إهمالها لسنوات طويلة ماضية في مكانها بصان الحجر، حيث تفضل المحافظة أن تكون المسلة كاملة وكل الأوجه والكتابات والنقوش عليها واضحة.



يذكر أن وزارة الآثار أعلنت في وقت سابق أنه في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، تم نقل أجزاء إحدى مسلات الملك رمسيس الثاني من منطقة صان الحجر الاثرية بمحافظة الشرقية الى القاهرة و ذلك للبدء في أعمال ترميمها و تجميها تمهيدا لإقامتها و عرضها بميدان التحرير، أحد أشهر الميادين في مصر و العالم، وسط سيناريو عرض و تصميمات جديدة لتجميل الميدان.



وأوضح د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية في إطار خطة الحكومة لتطوير ميدان التحرير واهتمامها بإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة،وسوف تخضع أجزاء المسلة الي أعمال الترميم و التجميع علي يد فريق عمل من مرممين وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدا لإقامتها لتزين ميدان التحرير.



وأشار محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن المسلة بمنطقة صان الحجر الأثرية كانت مقسمة إلي 8 أجزاء، منها الجزء العلوي علي شكل "بن بن" (هريم)، حيث سيبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها لأول مرة إلى حوالي 17 مترا ويصل وزنها إلي حوالي 90 طنا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة للملك.