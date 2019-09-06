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عبده موته.. مواطن عراقى يرعب جيرانه بهذا الأمر.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:30 ص
أسد
أسد
شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو بعنوان أسد في أسواق دهوك.

يكشف التقرير عن قيام العراقي بِلِند مأمون بالتجول بأسده ليو كحيوان أليف منذ أن كان شبلا لم يتخط عمره العشرين يوما وهو يقوم بتربيته والإعتناء به.

ويقوم المواطن العراقى بلند مأمون بإصطحاب الأسد معه إلى المقاهي ومراكز التسوق في مدينة الدهوك في العراق حيث اعتاد السكان الاختلاط معه.

يذكر أن بلند مأمون صاحب الاسد هو عضو فى منظمة كردية أمريكية لحماية الحيوان هو المسئول عن الإعتناء بالأخير منذ أن كان شبلا لم يتخط عمره 20 يومأ.

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