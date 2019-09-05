بعد غياب 22 عاما.. الأقصر تستعد للموسم السياحي الجديد بتنظيم أوبرا عايدة



واردف انه بدأت أعمال تركيب مظلات وبرجولات حديثة ومزدانة بكتابات انجليزية وفرعونية رائعة، وبداخلها مقاعد من الخشب المضغوط والرخام، تتماشى مع مكانة وعظمة مدينتنا الجميلة،وذلك لتقديم عاصمة السياحة العالمية محافظة الأقصر فى أبهى صورها أمام الأفواج السياحية المختلفة التى تتوافد فى الصيف، والوصول لأعلى مستويات الجمال قبل دخول الموسم الشتوى المقبل.



اوبرا عايدة والاستعداد لها

فيما استعدت ايضا المحافظة لعودة عروض اوبرا عايدة بعد غياب نحو عقدين من الزمان ، وفي هذا الإطار التقي محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم مع نيفين واصف المدير التنفيذي لعروض اوبرا عايدة ومحمد عثمان عضو مجلس امناء اوبرا عايدة وبحثوا الترتيبات اللازمة لإقامة الفاعلية السياحية الفنية الثقافية في ساحة معبد الدير البحري " حتشبسوت " غرب الأقصر يومي 26 و 28 اكتوبر المقبل .



وقالت المدير التنفيذي لعروض اوبرا عايدة والجهة المنظمة للفاعلية انه تم اختيار المكان والدعوات الموجهة لكبار الشخصيات والمردود الاقتصادي والأثر السياسي لعودة عروض اوبرا عايدة باعتباره حدث حيوي وهام علي اجندة الفاعليات .



واشارت واصف الى تزامن العرض الذي يحتضنه معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر أكتوبر المقبل، مع مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، بما يعيد إحياء العلاقة الوثيقة، حيثُ كلف الخديوي إسماعيل الموسيقار الإيطالي فيردي بكتابة أوبرا عايدة، لتُعرض خلال حفل افتتاح القناة عام 1869 الذي شهد حضورًا رسميًا مميزًا مشيرة الي ان عودة العروض يعد بمثابة رسالة سلام وأمان من مصر إلى كافة ربوع الأرض، وخطوة نحو جعل "أوبرا عايدة" حدثًا سنويًا على أجندة السياحة العالمية.

تستعد مدينة الاقصر السياحية لاستقبال الموسم السياحي الجديد 2019/ 2020 بتطوير كورنيش النيل وتنظيم اوبرا عايدة التى غابت عن الاقصر اكثر من 22 عاما.وكانت البداية بمطلع شهر يوليو الماضي بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي الخطة المقررة للتطوير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء كانت شرارة البدء والتى ادخلت على قلوب المواطنين بالاقصر الفرح متمنين ان يكون الموسم السياحي الجديد اكثر انتعاشا من قبله.ومنذ اليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الماضي بدأت الأقصر في أعمال تطوير كورنيش النيل وأصبحت الأقصر تتابع لحظة بلحظة أعمال التطوير والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه في أسرع وقت.بداية المشروعقال العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر ان أعمال التطوير تتضمن إزالة الأرصفة والـ "بلاط " المتهالك والـ "بلدورات" القديمة، تمهيدًا لاستبدالها بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات الهندسية، وذلك بعد الانتهاء من التنسيق مع كل الجهات والمرافق قبل القيام بأعمال الحفر، وتم رفع وإزالة المظلات وإزالة قشرة الطبقة السطحية من بلاط كورنيش النيل وحفر وإزالة الطبقة الأسفلتية بالجزء الجانبي بجوار رصيف كورنيش النيل، لتنفيذ أعمال الكهرباء، بدءا من نهاية الممشى السياحي أمام فندق ايتاب وجار الأعمال وصولا حتى متحف التحنيط كمرحلة أولى، مضيفا أنه تم رفع وإزالة حوالي (١٠٠) طن تراكمات صلبة ناجمة عن أعمال التطوير.نسبة الانتهاء من المشروعواكد رئيس مدينة الأقصر أن تغيير المرافق بالمشروع بنسبة 80%، بينما انتهى العمل في تطوير الجزء العلوي من كورنيش النيل بنسبة 30%، ويجرى تسليم الجزء السفلي للكورنيش من قبل وزارة السياحة لجهاز الخدمة الوطنية المنفذة للمشروع.وأشار إلى أن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، شدد على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من المشروع قبل بدء الموسم السياحي، موضحا أن خطة تطوير الكورنيش تتضمن تجديده بطول يقرب من 3 كيلو مترات تبدأ من بنك الإسكندرية وحتي ميدان الابروتيل (النوفتيل سابقا) .وأضاف الشريف أن خطة التطوير تتضمن أيضا استبدال البلاط بجرانيت قوي وأسفل منه طبقة خرسانية متينة لحماية كابلات الكهرباء والإتصالات (الفايبر) وهي كابلات جديدة تم تركيبها لتقوية جهد الكهرباء لمدينة الأقصر وتزويد سرعات الانترنت حيث تم مد خطوط هذه الكابلات بطول الكورنيش بعد أن تم دعم خطوط الكهرباء بعدد 8 كابلات جديدة بطول يقارب من 3 كيلو مترات، حيث يبلغ حجم طول كل كابل نحو 350 مترا تقريبا بالإضافة إلى 2 كابل فايبر للاتصالات بطول 3 آلاف متر.