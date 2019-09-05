اخبار التعليم .. حقيقة إلغاء إجازة السبت بالمدارس.. خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام بالقاهرة.. إعلان مواعيد امتحانات المصريين في الخارج

نشر موقع صدى البلد اليوم الخميس ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم اخبار التعليم المنشورة اليوم: