اخبار التعليم .. حقيقة إلغاء إجازة السبت بالمدارس.. خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام بالقاهرة.. إعلان مواعيد امتحانات المصريين في الخارج

نشر موقع صدى البلد اليوم الخميس ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم اخبار التعليم المنشورة اليوم:
التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
تعليم القاهرة: النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام إلى 210 درجات
التعليم: 307 طلاب ثانوية عامة تظلموا نتيجة الدور الثاني حتى الآن
ننشر مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة الوادي الجديد
رعاية صحية وتدريب عملي وتعيينات بشركة ايجيبت جولد .. مزايا يحظى بها طلاب مدرسة المجوهرات
التعليم العالي: إطلاق تطبيق ادرس فى مصر لمساعدة الطلاب الوافدين
كلام نهائي.. تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات ومواعيد الامتحانات والاجازات
التعليم العالي: 193 ألف طالب سجلوا في تنسيق الشهادات الفنية
بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة عبر هذا الرابط
15 شرطا للتقديم بالمدينة الجامعية بعين شمس.. تعرف عليها
للطلاب المصريين في بالخارج .. التعليم تعلن مواعيد امتحانات 2020
وينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم اخبار التعليم المنشورة اليوم:
التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
تعليم القاهرة: النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام إلى 210 درجات
التعليم: 307 طلاب ثانوية عامة تظلموا نتيجة الدور الثاني حتى الآن
ننشر مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة الوادي الجديد
رعاية صحية وتدريب عملي وتعيينات بشركة ايجيبت جولد .. مزايا يحظى بها طلاب مدرسة المجوهرات
التعليم العالي: إطلاق تطبيق ادرس فى مصر لمساعدة الطلاب الوافدين
كلام نهائي.. تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات ومواعيد الامتحانات والاجازات
التعليم العالي: 193 ألف طالب سجلوا في تنسيق الشهادات الفنية
بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة عبر هذا الرابط
15 شرطا للتقديم بالمدينة الجامعية بعين شمس.. تعرف عليها
للطلاب المصريين في بالخارج .. التعليم تعلن مواعيد امتحانات 2020