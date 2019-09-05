اخبار الحوادث .. الداخلية تعلن مصرع 6 إرهابيين فى تبادل لإطلاق النار بـ الواحات البحرية ..و2 أكتوبر الحكم على متهمي أنصار بيت المقدس

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
الداخلية: مصرع 6 إرهابيين خلال مداهمة وكر اختبائهم بصحراء الواحات البحرية
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمنى ومنطلقًا لتنفيذ عملياتهم العدائية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: الإفراج بالعفو عن 234 سجينا والشرطي لـ353 آخرين
عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 234 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سقوط ١١ متهما بينهم سيدة فى قبضة الشرطة بحوزتهم ١٢ كيلو مخدرات
فى ضربة موجعة لعصابات الاتجار فى السموم، نجح رجال الأمن بالقاهرة فى القبض على ١١ تاجر مخدرات بينهم سيدة، قبل ترويجهم ١٢ كيلو مواد مخدرة تنوعت بين حشيش واستروكس وفودو، وكذا ١٩٠٠ قرص مخدر، وعثر بحوزة المتهمين على أسلحة نارية وبيضاء، وأمر اللواء محمد منصور بعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة للتحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحباط تهريب 55 طرد بضائع محظور دخولها للبلاد عبر ميناء بورسعيد.. وضبط قطعتين أثريتين بالسويس
تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، من ضبط 55 طردا بداخلها "أقلام على هيئة تماثيل فرعونية - مراوح يدوية وملصقات تحمل نقوشا ورسومات فرعونية "غير مثبتة ضمن مستندات الرسالة، ومحظور استيرادها من الخارج"، وذلك بإحدى الحاويات مشمولها "أدوات منزلية" قادمة عبر ميناء بورسعيد من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى الشركات بمحافظة بورسعيد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بجمارك ٢٠ مليون جنيه .. إحباط محاولة تهريب أدوية وأجهزة إلكترونية بميناء الإسكندرية
نجحت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمكملات والأجهزة إلكترونية داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بــ 20 مليون جنيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ مُسنة بعد انهيار سلم منزلها في الخليفة.. صور
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ سيدة مُسنة عقب انهيار السلم الداخلى للعقار محل سكنها بالخليفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بحوزتهم ملايين.. ضبط 3 أشخاص بمدينة نصر يتاجرون فى العملات الأجنبية والمحلية
تمكن رجال الامن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط 3 أشخاص بمدينة نصر لحيازتهم مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد خارج السوق المصرفية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب ماس كهربائي.. نشوب حريق هائل بمحطة مياه شرب المحلة
نشب حريق هائل بمبنى محطة مياه الشرب والصرف بمدينة المحلة الكبرى منذ قليل بشكل مفاجىء إثر حدوث ماس كهربائي مما تسبب فى اشتعال كميات من أشجار النخيل المجاورة لمبنى حي ثان المحلة وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أجهزة أمن القاهرة تواصل أعمال تطهير ١٢ حيا من الإشغالات ومخالفات الشوارع
واصلت أجهزة الأمن حملاتها بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية استمرارًا للحملات المتتابعة التي تقوم بها المديرية بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه واستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية فى ١٢ حيا بالعاصمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طريق الشيطان .. شقيقان يقتلان سائقا ويستوليان على التاكسى بحثا عن الثراء السريع
واقعة مريرة شهدتها قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث تملك الشيطان من قلب شقيقين وجعلهما يبيعان اخرتهما بدنياهما فاجتمعا على الشر ولم يستيقظ ضمير أحدهما ولو للحظة ليتراجعا عن السير في طريق الشيطان وعدم الاستسلام له.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط صاحب مطبعة لتزوير أختام ومحررات وعقود بيع أراض للمواطنين بالعبور .. فيديو وصور
تمكنت إدارة تأمين منافذ ومحاور مطار القاهرة بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة بالعاصمة من ضبط عاطل وصاحب مطبعة لاتهامهما بتزوير واصطناع اختام شعار الجمهورية ومستندات ومحررات رسمية وكارنيهات منسوب صدورها للنيابة العامة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حجز محاكمة 213 متهما من أنصار بيت المقدس للحكم بجلسة 2 أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حجز محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة اعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس" للحكم في جلسة ٢ أكتوبر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: مصرع 6 إرهابيين خلال مداهمة وكر اختبائهم بصحراء الواحات البحرية
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمنى ومنطلقًا لتنفيذ عملياتهم العدائية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: الإفراج بالعفو عن 234 سجينا والشرطي لـ353 آخرين
عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 234 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سقوط ١١ متهما بينهم سيدة فى قبضة الشرطة بحوزتهم ١٢ كيلو مخدرات
فى ضربة موجعة لعصابات الاتجار فى السموم، نجح رجال الأمن بالقاهرة فى القبض على ١١ تاجر مخدرات بينهم سيدة، قبل ترويجهم ١٢ كيلو مواد مخدرة تنوعت بين حشيش واستروكس وفودو، وكذا ١٩٠٠ قرص مخدر، وعثر بحوزة المتهمين على أسلحة نارية وبيضاء، وأمر اللواء محمد منصور بعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة للتحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحباط تهريب 55 طرد بضائع محظور دخولها للبلاد عبر ميناء بورسعيد.. وضبط قطعتين أثريتين بالسويس
تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، من ضبط 55 طردا بداخلها "أقلام على هيئة تماثيل فرعونية - مراوح يدوية وملصقات تحمل نقوشا ورسومات فرعونية "غير مثبتة ضمن مستندات الرسالة، ومحظور استيرادها من الخارج"، وذلك بإحدى الحاويات مشمولها "أدوات منزلية" قادمة عبر ميناء بورسعيد من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى الشركات بمحافظة بورسعيد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بجمارك ٢٠ مليون جنيه .. إحباط محاولة تهريب أدوية وأجهزة إلكترونية بميناء الإسكندرية
نجحت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمكملات والأجهزة إلكترونية داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بــ 20 مليون جنيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ مُسنة بعد انهيار سلم منزلها في الخليفة.. صور
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ سيدة مُسنة عقب انهيار السلم الداخلى للعقار محل سكنها بالخليفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بحوزتهم ملايين.. ضبط 3 أشخاص بمدينة نصر يتاجرون فى العملات الأجنبية والمحلية
تمكن رجال الامن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط 3 أشخاص بمدينة نصر لحيازتهم مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد خارج السوق المصرفية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب ماس كهربائي.. نشوب حريق هائل بمحطة مياه شرب المحلة
نشب حريق هائل بمبنى محطة مياه الشرب والصرف بمدينة المحلة الكبرى منذ قليل بشكل مفاجىء إثر حدوث ماس كهربائي مما تسبب فى اشتعال كميات من أشجار النخيل المجاورة لمبنى حي ثان المحلة وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أجهزة أمن القاهرة تواصل أعمال تطهير ١٢ حيا من الإشغالات ومخالفات الشوارع
واصلت أجهزة الأمن حملاتها بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية استمرارًا للحملات المتتابعة التي تقوم بها المديرية بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه واستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية فى ١٢ حيا بالعاصمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طريق الشيطان .. شقيقان يقتلان سائقا ويستوليان على التاكسى بحثا عن الثراء السريع
واقعة مريرة شهدتها قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث تملك الشيطان من قلب شقيقين وجعلهما يبيعان اخرتهما بدنياهما فاجتمعا على الشر ولم يستيقظ ضمير أحدهما ولو للحظة ليتراجعا عن السير في طريق الشيطان وعدم الاستسلام له.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط صاحب مطبعة لتزوير أختام ومحررات وعقود بيع أراض للمواطنين بالعبور .. فيديو وصور
تمكنت إدارة تأمين منافذ ومحاور مطار القاهرة بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة بالعاصمة من ضبط عاطل وصاحب مطبعة لاتهامهما بتزوير واصطناع اختام شعار الجمهورية ومستندات ومحررات رسمية وكارنيهات منسوب صدورها للنيابة العامة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حجز محاكمة 213 متهما من أنصار بيت المقدس للحكم بجلسة 2 أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حجز محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة اعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس" للحكم في جلسة ٢ أكتوبر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.