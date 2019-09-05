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صفقة القرن.. فتح ترد على إعلان توطين 100 ألف فلسطيني بـ 6 دول

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:10 م
فتح ترد على إعلان
فتح ترد على إعلان توطين 100 ألف فلسطيني بـ 6 د
سمر صالح
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية ودولي عن تفاهم جديد لـ الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص صفقة القرن ويضمن توطين 100 ألف فلسطيني فى كندا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وسوريا ولبنان.

ودعت حركة "فتح" الفلسطينية، إلى تشكيل تحالف دولي من مختلف القوى التقدمية والديمقراطية والداعمة لحل الدولتين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطينية، والتصدي لما تسمى بـ صفقة القرن.

وناشد نائب رئيس الحركة، محمود العالول، خلال لقائه وفدًا غربيًا، بضرورة لجم الإدارة الأمريكية وتغولها في فلسطين والمنطقة، لتجنيب الشعوب مآلات سياساتها.

وأشار إلى أن سياسات أمريكا في فلسطين والمنطقة تساهم بتأجيج الكراهية والتطرف، وتقف حائلًا أمام الاستقرار والتطور لدول وشعوب المنطقة.

وشدد على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لأي تنازل عن الحقوق الشرعية للشعب، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة، وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، وإنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة ضمن مرجعية دولية متعددة، تحتكم إلى القانون والقرارات الدولية.

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