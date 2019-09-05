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سيارات

سعر خيالى.. سيارة محمد صلاح الجديدة.. اعرف ماركتها

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:10 م
كريم عاطف
يحرص نجوم المجتمع ولاعبو الكرة حول العالم على اقتناء سيارات فارهة ومواكبة الموديلات الاخيرة من الماركات المحببة الى قلبهم ويبدأ كل منهم فى التنافس عليها.

وكان النجم المصرى محمد صلاح أحد هؤلاء النجوم حيث ذكرت صحيفة "ميرور" الانجليزية ان الفرعون المصرى قد اشترى بداية العام سيارة "بنتلي" الفارهة والتي يصل سعرها إلى 330 ألف دولار أى ما يعادل 6 ملايين جنيه مصرى.

أثار المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل، بشأن رحيله عن الفريق الإنجليزي إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد نشبت أزمة بين محمد صلاح و ساديو ماني خلال مباراة ليفربول الاخيرة امام بيرنلي والتي انتهت بفوز الاول بثلاثة اهداف دون رد، وشهدت عدم تمرير محمد صلاح الكرة إلى السنغالي وهو ما أغضب الأخير بشدة.
سعر خيالى.. سيارة محمد صلاح الجديدة.. اعرف ماركتها

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