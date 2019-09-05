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رياضة

استعدادا للممتاز ب.. بني سويف يواجه الأوليمبي وديا الاحد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:09 م
صدى البلد
كتب- مالك خالد:
استقر الجهاز الفني لنادي بني سويف بقيادة حسن موسي، على ملاقاة فريق الأوليبمي وديا، وذلك خلال تواجد الفريق بمعسكر ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا للممتاز "ب".

وقال محمد الواضح مشرف الكرة بنادي بني سويف، إن المباراة الودية مع الأوليمبي ستقام عصر الاحد المقبل على ملعب الأوليمبي، وذلك ضمن سلسلة وديات خلال المعسكر لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وكان فريق بني سويف قد لعب وديتين أمام فرق الحمام وفاز بثلاثية نظيفة، وتعادل سلبيا مع فريق مياة البحيرة، ويخوض الفريق ثالث ودياته أمام فريق نجوم المستقبل، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

ويسعي حسن موسي لتجهيز لاعبيه للموسم الجديد من خلال المعسكرات والمباريات الودية، وذلك من أجل المنافسة للصعود للدوري الممتاز.

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