سفيرة الفن الراقي.. الراحلة أم كلثوم نجمة المتحف الاثنوجرافي في اليابان.. صور

لم تحصل الفنانة الكبيرة الراحلة أم كلثوم علي لقب كوكب الشرق من فراغ، حيث منحه لها فنها وصوتها الذي تجاوز في شهرته حدود مصر والوطن العربي، وكانت بقيمتها الفنية بمثابة سفيرة للفن في العالم كله.



ما سبق ليس مبالغة في وصف فنانة كبيرة، لكنه حقيقة تأكدنا منها بشهادة اليابان أرض الساموراي، وهي قصة أخبرنا بها علي محفوظ مدير المخزن المتحفي بالمنصورة بوزارة الآثار، والموجود في العاصمة اليابانية حاليًا للمشاركة في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم) في نسخته الخامسة والعشرين.



علي محفوظ شارك في الجلسات الخاصة بلجنة المتاحف الاثنوجرافية ICME، لذلك حرص علي زيارة المتحف الوطني الاثنوجرافي الياباني، والذي قال أنه واحد من أكبر متاحف اليابان، ومُخصص لتوثيق الحياة اليومية للبشر في كل بلدان العالم.



وتابع: هذا المتحف تم انشاؤه عام 1974م،ويشرح ويقدم أيضا حياة الإنسان عموما وما تتضمنه من ملابس وديانة ومنازل ولغة وفن وموسيقي وغيرها، وفي قسم الموسيقي تستقبلك أم كلثوم في ركنها الخاص بالمتحف، وهي المطربة العربية الوحيدة المخصص لها ركن بمفردها.



وقال: المتحف كبير جدا ويوثق لحياه الناس في كل القارات وفي كل الثقافات، وكيف يعيشون حياتهم، وهناك قسم للموسيقي أول ما يقابلك فيه أم كلثوم، كما أنه في قسم اللغة هناك اللغة المصرية القديمة في اللوحة التعريفية باللغات عمومًا.



ويتضمن ركن أم كلثوم بوستر كبير لفيلمها الأشهر وداد، كذلك أغلفة المجلات لعدد من اشهر الاسطوانات التي غنتها، وعدد من الصور الفوتوغرافية النادرة لها، ويشهد اقبالا كبيرا من الزوار خاصة اليابانيين أنفسهم، الذين يعرفون أم كلثوم من منطلق حبهم الشديد لمصر، خاصة أنه هناك في ركن أم كلثوم شاشة يمكن عبرها الاستماع لأغانيها، ومقاطع عزف مختلفة للعود.



وقال علي محفوظ لصدي البلد: أم كلثوم تعتبر واحدة من اشهر فنانات العالم وهي هرم مصر الرابع، ولا أقل من أن يخصص لها متحفا يليق بها ومكانتها الكبيرة في بلدها المنصورة، خاصة أنه جاري حاليًا إنشاء ما يسمي أعلام الدقهلية في المنصورة، وسيكون من الظلم أن لا يخصص لها جانبًا كبيرًا فيه



وقال: هذا ما حاولنا أن نبرزه في موتمر كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة مارس الماضي، حيث اختارت د.أمينة شلبي عميد الكلية ود.نهاد كمال الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن يكون درع الموتمر هو وجه السيدة أم كلثوم، وكان عنوانه التسويق السياحي لمنطقة الدلتا.