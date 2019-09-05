صرف عوائد شهادات قناة السويس بالبنوك علي مدي 8 أيام.. واستثمار العائد في منتجات جديدة

بدأت 4 بنوك حكومية "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، قناة السويس" اليوم ولمدة 8 أيام، صرف مبلغ 64 مليار جنيه، قيمة الاكتتاب علي شهادات حفر قناة السويس بعد انتهاء مدة استحقاقها.



وأكدت مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" إن الـ4 بنوك المصدرة لتلك الشهادات التزمت خلال الـ5 سنوات الماضية، بصرف عوائد الاكتتابات والشهادات للعملاء عبر حساباتهم المصرفية بصورة دورية كل 3 أشهر بواقع 4 مرات على مستوى السنة الواحدة، إذ تم احتساب العوائد بواقع 20 مرة طوال الـ5 سنوات اللاحقة على عمليات الاكتتاب للشهادات من فئات الـ1000 جنيه ومضاعفاتها، إلا أن فئتي 10 و 100 جنيه، سيتم صرف العوائد بعد مرور الـ 5 سنوات بواقع مرة واحدة للعائد.



وأضافت أن 82% من حصيلة الشهادات للأفراد مقابل 18% من المؤسسات، كأن أبرزها قطاع التأمينات الاجتماعية التي استثمرت شهادات بمبلغ 3 مليارات جنيه، إذ حددت استحقاقات تلك الشهادات بـ5 سنوات بفائدة 12.5% لفئات 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه ومضاعفاتها.



ويعتبر كلا من وزارة المالية وهيئة قناة السويس، الجهتان الضامنتان لقيمة وعوائد تلك الشهادات وتلتزمان برد قيمة الشهادات للعملاء المكتتبين.



واحتل البنك الأهلي المركز الأول في حصيلة شهادات قناة السويس ، يليه بنك مصر ثم القاهرة فـ قناة السويس.



وبلغت حصيلة الأموال المكتتب فيها من خارج الجهاز المصرفي نحو 27 مليار جنيه، إضافة إلى 1.5 مليار دولار كانت في صورة تحويلات إلي الجنيه، إضافة إلى طلبات شراء الشهادات من فئة الـ10 جنيهات بواقع 1.1 مليون طلب شراء، و150 ألف طلب لفئة الـ100 جنيه، والبقية لفئة الـ 1000 جنيه ومضاعفاته.



يذكر أن البنوك نجحت في 5 سنوات وتحديدا في 4 سبتمبر 2014 في تلبية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفر قناة السويس الجديدة واستطاع خلالها جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط من المواطنين من غير المتعاملين مع البنوك

وفي سياق متصل قال مسئول بارز بأحد البنوك المصدرة للشهادات، إن عملية رد الاستحقاقات المالية يتم عبر الحسابات البنكية لكل عميل بنكي قام بالاكتتاب علي شهادات حفر قناة السويس، بعد احتساب العائد بالنسبة شهادات 3سنوات

واوضح المسئول انه يمكن للعميل ان يعيد اكتتاب في قيمة الشهادات بأي أوعية ادخارية أخري خصوصا شهادات ذات العائد الثابت أو المتغيير لفترات استحقاق تصل لما بين 3 و 5 سنوات بسعر فائدة لا يقل عن 14%.