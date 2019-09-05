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تسبب الحكة واحمرار الجلد.. ذعر بين أهالى طوخ بسبب انتشار حشرات غريبة.. صور

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:29 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
سادت حالة من الذعر بين اهالى قرية المنزلة وقرى الوحدة المحلية بالدير التابعة لمركز ومدينة طوخ بسبب انتشار حشرات مجهولة المصدر فى الشوارع والحارات.

وأرسل عدد من المواطنين استغاثة إلى مجلس مدينة طوخ، بسبب انتشار الحشرات الغريبة مؤكدين تسبب حكة واحمرار لعدد كبير من المواطنين.

من جانبه أشار محمد خيري عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ أنه تلقى بلاغا من محمد الغنام رئيس الوحدة المحلية بالدير، يفيد بانتشار حشرات منتقلة من الكلاب والقطط الضالة بالشوارع بقرى الوحدة المحلية بالدير وتسبب أزمة وخوفا عند المواطنين.

واشار الى انه على الفور تم إخطار الطب الوقائي وتوجيهه نحو تطهير شوارع قرية المنزلة وإخطار الطب البيطري للقضاء على الكلاب الضالة بالشوارع التي تسببت في تلك الظاهرة.

أضاف خيري أنه يتابع الأمر عن كثب ويتلقى تقارير كل ساعة عن الموقف من المسؤولين مشيرا أن الوضع مستقر حتى الآن.
تسبب الحكة واحمرار الجلد.. ذعر بين أهالى طوخ بسبب انتشار حشرات غريبة.. صور
تسبب الحكة واحمرار الجلد.. ذعر بين أهالى طوخ بسبب انتشار حشرات غريبة.. صور
تسبب الحكة واحمرار الجلد.. ذعر بين أهالى طوخ بسبب انتشار حشرات غريبة.. صور

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