اهم الاخبار.. انهيار الدولار.. تسريب بيانات 400 مليون مستخدم بـ فيسبوك.. نهائي كأس مصر في برج العرب بحضور الجماهير

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع بشكل غير متوقع عالميا



ذكرت صحيفة "فايننشال بوست" الكندية اليوم "الخميس" أن العملة الأمريكية انخفضت بشكل ملحوظ ومثير، حيث أصبح انهيار الدولار سببا فى تراجع حدة التوتر العالمي..للمزيد ذكرت صحيفة "فايننشال بوست" الكندية اليوم "الخميس" أن العملة الأمريكية انخفضت بشكل ملحوظ ومثير، حيث أصبح انهيار الدولار سببا فى تراجع حدة التوتر العالمي..للمزيد اضغط هنا



صفقة القرن.. أول رد من كندا على إعلان توطين 100 ألف فلسطيني



نشرت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الفلسطينية والدولية نبأ توطين 100 الف فلسطيني فى كندا وأسبانيا بموجب صفقة القرن تفاهمات الولايات المتحدة الأمريكية الاخيرة..للمزيد



معارض من داخل العائلة.. شقيق بوريس جونسون المناهض للبريكست ينسحب من البرلمان والحكومة



نشرت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الفلسطينية والدولية نبأ توطين 100 الف فلسطيني فى كندا وأسبانيا بموجب صفقة القرن تفاهمات الولايات المتحدة الأمريكية الاخيرة..للمزيد اضغط هنا





مجلة إباحية وانتقاله لبرشلونة.. 5 صور أحرجت محمد صلاح لم يكن لدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أي أوهام بشأن سهولة تمرير خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق معه..للمزيد اضغط هنا



وصل المحترف الدولي المصري محمد صلاح إثارته الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك حول رحيله أو استمراره في فريقه ليفربول الانجليزي خاصة عقب أزمته الأخيرة مع زميله السنغالي ساديو ماني..



وانتهت الحكاية .. انفصال القصبي والسدحان بعد ارتباط فنى دام 30 عاما .. القصة الكاملة لقطيعة نجمى الكوميديا السعودية



وصل المحترف الدولي المصري محمد صلاح إثارته الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك حول رحيله أو استمراره في فريقه ليفربول الانجليزي خاصة عقب أزمته الأخيرة مع زميله السنغالي ساديو ماني.. اضغط هنا





جونسون يصفع نتنياهو: هدف بريطانيا حل الدولتين



قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ان هدف بلاده التوصل الى حل الدولتين لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وهو ما يمثل صفعة على وجة بنيامين نتنياهو خلال زيارته المفاجئة لـ لندن..للمزيد



التشكيل المثالى .. محمد صلاح ضمن المرشحين لأفضل 11 لاعبا في العالم



احتلت قضية الخلاف بين الفنان السعودي ناصر القصبي، ومواطنه الممثل عبدالله السدحان مساحة كبيرة من المتابعة من جانب مواقع التواصل الاجتماعى..للمزيد اضغط هنا قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ان هدف بلاده التوصل الى حل الدولتين لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وهو ما يمثل صفعة على وجة بنيامين نتنياهو خلال زيارته المفاجئة لـ لندن..للمزيد اضغط هنا





بـ 35 ألف جنيه اشتري العربية دي



أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا اليوم الخميس قائمة 55 لاعبا المرشحين للتشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا "the best" والمحدد اقامتها يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري في مدينة ميلانو بإيطاليا.. اضغط هنا





مفيش فايدة.. فيسبوك تعلن تسريب بيانات 400 مليون مستخدم



تشهد أسعار السيارات تغييرا سريعا منذ فترة، ويحرص الكثير من المواطنين على متابعة أخبار السيارات يوميا، لذا يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمات لحظية عن كل ما يخص أخبار السيارات..للمزيد اضغط هنا





رسميا.. نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز في برج العرب بحضور الجماهير



تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث ..للمزيد



بطاقة إثبات شخصية للقطط والكلاب.. تعرف على التفاصيل



قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء، ورئيس لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إن وجود إثبات شخصية للقطط باليابان، يرجع لمكانة القطط المقدسة منذ قديم الزمان، وظهور رسوماتها في لوحات منذ أكثر من ١٠٠٠ سنة..للمزيد



ريهام سعيد تقصف جبهة منتقديها وتشكر مفيد فوزي.. رسائل نارية



تكررت في الآونة الأخيرة الأزمات لدى شركة فيسبوك والتي ينتج عنها اقتحام بيانات العملاء لديها وتسريب معلوماتهم الشخصية والبيانات التي يجب أن تكون مؤمنة من قبل الموقع ..للمزيد اضغط هنا تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث ..للمزيد اضغط هنا قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء، ورئيس لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إن وجود إثبات شخصية للقطط باليابان، يرجع لمكانة القطط المقدسة منذ قديم الزمان، وظهور رسوماتها في لوحات منذ أكثر من ١٠٠٠ سنة..للمزيد اضغط هنا





وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة للإعلامى الكبير مفيد فوزى، قائلة: "بحبك يا استاذ مفيد.. انت الوحيد اللى فاهم"، وذلك في تعليق منها على فيديو نشرته له بصفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"..للمزيد اضغط هنا

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