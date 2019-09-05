كيف أصبحت بريطانيا لعبة في يد هؤلاء.. ترامب وبوتين وبينج.. تحولت من إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس إلى بلاد لا تراها

- بريطانيا في أحلك فتراتها..أزمة منتصف عمر تضرب أركانها

- البريكست سر التخبط الذي تحياه لندن

- ترامب يرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي داعما لمكانتها في العالم.. فهل هذا صحيح

- العرب قد يفقدون حليفًا مهمًا إذا ما حدث البريكست



تعيش بريطانيا في حالة من الاضطراب السياسي بسبب اقتراب موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي خلال أقل من شهرين، دون الحصول على صفقة مع الاتحاد أو بسبب الرفض المتكرر لمجلس العموم لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي والرئيس الحالي بوريس جونسون، في تقديم شئ يعتد به للمضي قدمًا في هذا المسار، وهو ما يجعل التأجيل هو الحل المؤقت حتى تظهر صفقة تنقذ بريطانيا من استفتائها الكارثي في عام 2016.



وبحسب ما يرى محللون إنجليزيون، فإن البلاد تعاني نوعًا ما مما يمكن وصفه بــــ "أزمة منتصف عمر" جماعية، فالعديد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية معلقة ، ويعيش كلا الحزبين الرئيسيين، المحافظين والعمل، حالة نزاع متجدد حول ما إذا كان ينبغي مغادرة الاتحاد الأوروبي وكيف ومتى.



ورغم إن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سياسة وتحول بريطاني بالأساس، إلا إن له أبعاد دولية لاتقل أهمية عن الداخل البريطاني.



يحرص اللاعبون الدوليون الرئيسيون، بمن فيهم دونالد ترامب وفلاديمير بوتين والقيادة الصينية الممثلة في رئيسها شي جين بينج، على المضي قدمًا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأنهم يعتقدون (بشكل صحيح ) أنه سيؤدي إلى ضعف الاتحاد الأوروبي وإضعاف بريطانيا، وبالتالي تعزيز موقفهم أكثر كنفوذ دولي.



ومن أجل تشجيع بريطانيا على قطع طريقها مع أوروبا ، أكد ترامب أن خروجها من الاتحاد الأوروبي سيعزز مكانتها في العالم.



حديث ترامب ليس ما يمكن أن تسمعه على انفراد من سياسيين مؤثرين في كل من واشنطن وأماكن أخرى.



"لقد قمنا بالفعل بتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة" ، هذا ما أخبر به أحد كبار مستشاري السياسة الخارجية لعضو مجلس الشيوخ الجمهوري منذ فترة طويلة في لجنة العلاقات الخارجية المؤثرة في مجلس الشيوخ الأمريكي.



وأضاف: بالفعل نرى علامات على ضعف بريطانيا ، حيث تختبر بلدان أخرى عزم المملكة المتحدة، فقد استولت إيران على سفينة بريطانية في يوليو واعتقلت 23 من أفراد طاقمها، وهو ما حدى بالحكومة البريطانية بأنها تصف الخطوة بـ"قرصنة دولة" ، لكنها لم تقم برد حيال ذلك.



مثال آخر، تواصل الصين ضرب معاهداتها مع بريطانيا التي تضمن الحقوق والحريات في هونج كونج عرض الحائط - وافقت المملكة المتحدة فقط على تسليم الإقليم إلى الصين [في عام 1997] على هذا الأساس- ورغم هذا كان الرد البريطاني خجولًا.



لاحظ المراقبون أن انتقاد رئيس الوزراء بوريس جونسون للصين بشأن هونج كونج كان أقل من رد زعماء أستراليا وكندا، على سبيل المثال.



ربما تستمر المملكة المتحدة في الانغماس في القضايا المحلية حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لأسباب ليس أقلها أن كثيرين في اسكتلندا وربما في أيرلندا الشمالية ربما يكثفون حملاتهم للانفصال عن المملكة المتحدة.



وترى تلك الدول أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كشكل من أشكال القومية الإنجليزية ، وليس كظاهرة بريطانية. إنهم لا يريدون أن يكونوا "آخر مستعمرات إنجلترا".



وعلى الرغم من كل ما سبق، تظل المملكة المتحدة قوة عالمية مهمة. وهي واحدة من ٥ أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي. لديها (مع فرنسا) واحدة من أقوى جيشين في أوروبا. ستبقى لندن عاصمة مالية دولية مهمة. وستظل الشركات ووسائل الإعلام البريطانية تتمتع بنفوذ عالمي.



لكن ماذا عن الشرق الأوسط؟، هل ستغير بريطانيا سياساتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟.. في بعض النواحي ، ربما نعم.



لكن تجدر الإشارة إلى أنه حتى في أثناء وجود المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي ، كانت هناك اختلافات حادة حول القضايا الرئيسية ، وأبرزها حرب العراق عام 2003.



دعمت المملكة المتحدة ، إلى جانب بولندا وإيطاليا وهولندا وغيرها، للإطاحة بصدام حسين بقيادة الولايات المتحدة ، في حين رفضت فرنسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى الدعوات الأمريكية للمساعدة.



وفيما يتعلق بإيران والقضية الفلسطينية ، فإن الإجماع الذي تتمتع به بريطانيا حاليًا مع الاتحاد الأوروبي قد يتغير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني ضررًا محتملًا للفلسطينيين.



وخلال زيارة قام بها إلى لندن الشهر الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الولايات المتحدة متحمسة "لعدم وجود صفقة خروج بين بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي" .



وقال إن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لتوقيع اتفاقيات تجارة سريعة مع المملكة المتحدة ، بدلًا من انتظار صفقة شاملة قد تستغرق سنوات لإبرامها.



ما لم يوضحه بولتون هو أن إدارة ترامب ، كجزء من هذه المفاوضات ، قد تطلب من المملكة المتحدة أن تتماشى مع المواقف الأمريكية ضد النظام الإيراني، وهذا من شأنه إرضاء الكثيرين وبالطبع إسرائيل التي تشاطر بولتون وجهة نظره بأن "الصفقة النووية الإيرانية" المدعومة من الاتحاد الأوروبي لا تزيد من فرص حصول إيران على أسلحة نووية على المدى المتوسط.



بالنسبة لإسرائيل ، طالما ظل المحافظون البريطانيون في السلطة ، فقد تقترب المملكة المتحدة أيضًا من المواقف الأمريكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بدلًا من أن تكون جزءًا من إجماع الاتحاد الأوروبي الذي يكون أحيانًا معاديًا لإسرائيل، وهي كلها المتغيرات التي تقول إن زمن الإمبراطورية التي لاتغيب عنها الشمس قد انتهى ربما للأبد، وصارت المملكة المتحدة بلاد لا ترى الشمس.

