ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تعليق أمين الفتوى على من فاته صيام يوم عاشوراء

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
يوم عاشوراء
يوم عاشوراء
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من ترك صوم عاشوراء فلا يأثم ولكن ترك خيرا وفضلًا.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال «ما حكم الشخص الذى لم يصم عاشوراء عن عمد أو مرض؟»، أن من كانت عادته أنه يصوم يوم عاشوراء ولا يتركه ولكن ربما تعذر عليه أن يصومه هذا العام بمرض أو بعذر شرعي بالنسبة للمرأة فتأخذ ثواب الصوم.

وأشار الى أن من كان يفعل عملًا خيرًا ولكنه حبس بمرض أو بعذر عن هذا الفعل من الخير يؤجره الله تعالى عن فعله وهذا ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل سليما مقيما".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة واحدة تسمح لك بصوم السبت منفردا.. تعرف عليها

صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية

فضل صيام يوم عاشوراء

سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم.. وفضل صيام تاسوعاء

ترشيحاتنا

بعد مصرع تاجري مخدرات بجبل الصف.. إرسال أسلحة القوات والمتهمين للأدلة الجنائية

عربى بدر يثير إعجاب مدرب الاهلي الجديد

مصرع رئيس محكمة فى حادث انقلاب سيارته بالبحيرة

5 معلومات تهمك عن برنامج الحكومة لـ استبدال التوك توك.. تعرف عليها

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب التهاب المفاصل

وهي نائمة.. صورة مثيرة تجمع ياسمين الخطيب وريم البارودي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

بالأبيض والأسود..جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا