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اخبار الفن.. مايا دياب تثير الجدل..عبير الشرقاوى تستغيث.. ترشيح الفيل الازرق 2 للاوسكار

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:31 م
أحمد البهى
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية:

مايا دياب تثير الجدل عبر تويتر
نشرت الفنانة مايا دياب عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إطلالة جديدة لها.
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المصريون يرشحون الفيل الأزرق 2 للمشاركة في الأوسكار
اقترب موعد إغلاق باب استقبال الأفلام العالمية المرشحة من قبل جميع دول العالم للتنافس على جائزة أفضل فيلم عالمي من حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته 92.
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الشاعر تامر حسين يعلن عن وفاة والده
أعلن الشاعر تامر حسين عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " عن وفاة والده.
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تطورات للحالة الصحية لـ زكي فطين عبد الوهاب
كشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن خبر سار إلى جمهوره، وذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".
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عبير الشرقاوي تستغيث بمباحث الإنترنت: استبدلوني بصورة راقصة وادعوا رؤيتي للرسول

أكدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوى، أنها حتى الآن تحاول التواصل مع مباحث الإنترنت، ليساعدوها فى غلق إحدى القنوات على اليوتيوب، والتى قامت بنشر صورة لإحدى الراقصات، وتدعى بأنها صورتها، بالإضافة الى فبركة واقعة غير صحيحة عن منام أدى إالى اعتزالها الفن.
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