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أحدث أساليب جراحة الأورام والمناظير فى ورشة عمل بطب المنوفية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:27 م
أحدث أساليب جراحة
أحدث أساليب جراحة الأورام والمناظير فى ورشة عمل بطب المنوفية
مروة فاضل
تناقش مؤتمرات جراحة الأورام بجامعة المنوفية كل ما هو جديد في جراحات المناظير والأورام، يأتي ذلك من خلال مؤتمرات سنوية وورش عمل يقيمها قسم الجراحة بطب المنوفية يحضرها أساتذة متخصصون في مجال الجراحات برئاسة الدكتور حاتم سلطان رئيس القسم.

واستعرضت ورشة العمل التي سبقت المؤتمر 10 جراحات لأحدث طرق جراحات المناظير والأورام حيث تابع الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة فعاليات الورشة والعمليات الجراحية التي تم نقلها عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد أن الورشة شهدت تفاعلا من جانب شباب الأطباء وأساتذة القسم الذين ناقشوا مع الفريق الجراحي أحدث أساليب جراحة الأورام والمناظير في العالم لتدريب شباب الأطباء.

وأوضح الدكتور محمد صبري أستاذ مساعد الجراحة والمشرف علي الورشة أنه تم خلال الورشة عمل 10 عمليات جراحية صعبة منها حالات تدبيس معدة تعاني من سمنة مفرطة وعمليتبن لاستئصال أورام الثدي مع جراحات تجميلية وجراحتين لاستئصال أورام القولون لطفل وبالغ إلي جانب استئصال ورم بالمعدة وإصلاح فتق بالحجاب الحاجز وفتق اربي بالمنظار وعمل مناظر قنوات مرارية.
أحدث أساليب جراحة الأورام والمناظير فى ورشة عمل بطب المنوفية
أحدث أساليب جراحة الأورام والمناظير فى ورشة عمل بطب المنوفية
أحدث أساليب جراحة الأورام والمناظير فى ورشة عمل بطب المنوفية
أحدث أساليب جراحة الأورام والمناظير فى ورشة عمل بطب المنوفية
أحدث أساليب جراحة الأورام والمناظير فى ورشة عمل بطب المنوفية

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