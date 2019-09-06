ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم اغتسال الجنب بنية صلاة الجمعة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
غسل يوم الجمعة
غسل يوم الجمعة
عبد الرحمن محمد
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النية في الاغتسال لصلاة الجمعة أو للطهارة من الجنابة، لا تُعد ركنًا من الأركان، حيث يمكن للشخص الجُنب الاغتسال لصلاة الجمعة، دون نية الطهور من الجنابة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال لشاب أكد خلاله أنه أصبح جنبًا ثم اغتسل بنية الاغتسال لفريضة الجمعة، فهل هذا الغُسل يغني عن غسل الجنابة أم لا؟»،وجاءت في الإجابة أن هذا الاغتسال الذي تم صحيح ويحل محل غسل الجنابة وهذا على رأي الأئمة الأحناف، مشيرة إلى أنهم لم يعتبروا النية في الغُسل ركنًا من الأركان الضرورية للطهارة.

وتابعت: غسل يوم الجمعة سُنة مؤكدة لمن تلزمه جمعة أو لا تلزمه وقرروا أداؤها -لا تلزم الجمعة على المرأة والمسافر- ووقته يوم الجمعة بعد صلاة الفجر حتى الجمعة، أما الشافعية يرون أن غسل الجمعة سُنة كالجمهور ومع ذلك لم يتركه أبدًا التزامًا بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ووقته بعد الفجر.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

آثار اعتداء وضرب .. تجديد حبس قاتل زوجته في المطرية

تحديد هوية المتصل.. Truecaller يتخطى نصف مليار مستخدم

الحكومة تكشف خطتها لحل أزمة التوك توك

الممثل الوحيد اللي بيعمل كده.. شريف منير يتحدث عن أحمد فهمي

في صفقة انتقال حر.. لاعب الزمالك السابق ينضم لـ الجونة

عبده موته.. مواطن عراقى يرعب جيرانه بهذا الأمر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت بالترتر الأسود .. هايدي موسى تتألق بإطلالة كلاسيك على إنستجرام

لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

بالأبيض والأسود..جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير