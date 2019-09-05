نائب يطالب بتوضيح أسباب انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2019

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي، بشأن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.



وقال "فؤاد" فى طلبه إن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري أكدت انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 22% في الشهور التسع الأولي من العام المالي 2018-2019 حيث انخفضت تدفقات الإستثمار الأجنبي من 6,019 مليار دولار في العام المالي 2017\2018 إلى 4,64 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2018-2019.



وأضاف "فؤاد" أن النشرة تضمنت أيضا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من 7,9 مليار دولار عام 2016-2017 إلي 7,7 مليار دولار في العام المالي 2017-2018 في ظل تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة من الاتحاد الأوروبي بمقدار 758 مليون دولار.



وطالب "فؤاد" ببحث وإيضاح أسباب انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 22% في الشهور التسع الأولي من العام المالي 2018-2019 عن العام المالي السابق، وكذلك إيضاح أسباب انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من دول الإتحاد الأوروبي، علي أن يكون الرد كتابة.

