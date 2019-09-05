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اقتصاد

الاتحاد العالمي لشركات التكافل يوصي بمراجعة المنافسة السعرية بالأسواق المحلية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:43 م
الاتحاد العالمي لشركات
الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي
علي عبد الرحمن
أكد تقرير حديث صادر عن الاتحاد العالمي لشركات التكافل ، أن مراجعة ما يسمى بالمنافسة السعرية في السوق يعد أمرا مطلوبًا فى الاسواق المحلية خلال الفترة المقبلة ، حتى ينظر لها بمنظور مختلف عن الفترة الماضية ، مشيرًا إلى أن الاسواق المحلية بحاجة ملحة لوضع ميثاق شرف يضمن العمل بطرق صحيحة.

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من أنواع التأمين التي تلبى احتياجات السوق المصري ، ولكنها ليست جزءا من صناعة التأمين ومنها التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن السوق مازالت تضم العديد من الفرص الإضافية التي ترتفع بها نسبة أقساط إعادة التأمين ، كما أن عنصر المنافسة يعد شيئا جيدا للأسواق وللعميل وللمجتمعات ككل بهدف تحقيق معدلات نمو جيدة.

وأشار التقرير إلى أن السوق المصري منح الكثير من التسهيلات والفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق خلال الفترة الماضية، وبالتالي يعد السوق المصري نقطة بداية للانطلاق للأسواق الإقليمية والعالمية، كونه يتمتع ببنية أساسية للعمل والأداء، كما إن السوق المصري لديه الكثير من الفرص التي تحتاج إلى الاهتمام من قيادات السوق.

وشدد التقرير على بناء القدرات المحلية من العاملين لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية لصناعة التأمين، مع تنمية المنتجات وخلق فرص جديدة في الأسواق الخارجية بهدف توفير فرص تدريب كثيرة للقطاع ، كما ان الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات يساعد على النمو والتنمية.

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