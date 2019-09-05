تعليمات صارمة من المركزي المصري للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في البنوك

اعلن البنك المركزي المصري عن مجموعة محددات لتعامل البنوك مع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ممن أسماهم بـ "ذوي الهمم"، كان من بينها محددات ينبغي توافرها في ماكينات الصراف الآلي ATM؛ منها وضع لوحات أو علامات توضح انتشار تلك الماكينات جغرافيا بفروع تلك البنوك، علي أن يتم وضعها في قائمة بالبنوك الإلكتروني لكل بنك.



جاء ذلك خلال مجموعة تعليمات صادرة من البنك المركزي المصري لرؤساء مجالس إدارة البنوك للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتضمنت التعليمات أيضا تهيئة محيط الماكينات للتعامل مع "ذوي الهمم"، ومراعاة ارتفاع ماكينات الصراف الآلي، وتوفير إتاحة التعامل والاستماع إلى خدمات ماكينة الصراف الآلي من خلال استخدام "أوديو جاك"، وتعمل بلوحة مفاتيح "برايل".



كما وضعت التعليمات محددات أخري في مراكز الاتصال البنكي، من بينها ضرورة توفير خدمة "الشات بانكنج" عن طريق محادثات كتابية، وإتاحة لغة الإشارة عند الاتصال المرئي لخدمة "الفيديو كونفرانس"، وتوفير التعامل بالصوت في حالات الإعاقة باليدين، بالاضافة لمحددات أخري في المواقع الإلكترونية والإنترنت والهاتف المحمول البنكي، وتتضمن وضع جميع الشروط والأحكام الخاصة بتقديم الخدمات بصيغة إلكترونية سواء سمعية أو بصرية، بحيث يمكن الوصول إليها عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.



أوضحت التعليمات ضرورة إتاحة فيديو" شرح صوتي وكتابي" على الموقع الإلكتروني للبنك، لتعليم العملاء كيفية استخدام الإنترنت البنكي، وتطبيقات الهاتف المحمول البنكية، بالاضافة لتطوير تلك الخدمات بنظام قارئ الشاشة لبرامج "ذوي الهمم"، وإجراء ما يلزم من تطوير أو تحديث بما يتناسب مع المعايير الدولية.



وذكرت التعليمات أنه ينبغي العمل علي تطوير خدمات الإنترنت البنكي وتطبيقات الهاتف المحمول البنكية للتعامل بنظام تطبيق أحدث تقنيات التعرف على العميل، والتحقق من هويته في تطبيقات المحمول البنكية.