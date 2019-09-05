بوتين: قادرون على حماية سفننا في مضيق هرمز بالخليج



وأضاف: "لقد ظهرت عندنا طائرة متوسطة المدى جيدة جدًا وتنافسية وهي طائرة (أم أس-21)، وهي تعد اليوم منافسًا واضحًا لطائرة (بوينج - 737)، حيث أن الولايات المتحدة أدرجت عددًا من المواد الضرورية؛ لإنتاج جناح هذه الطائرة في قائمة العقوبات، ولكن هذا لن يمنعنا من إنتاجها بأنفسنا".



وأشار بوتن إلى أن بلاده كانت مستعدة لشراء هذه المواد الأمريكية الصنع، مثلما تشتري الولايات المتحدة التيتانيوم الروسي لاستخدامه في إنتاج طائرات (بوينج)، معربًا عن اعتقاده أن روسيا تحتاج إلى عام ونصف العام لإنتاج هذه الطائرة بجهودها الذاتية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تستطيع الدفاع عن سفنها بالوسائل العسكرية في مضيق (هرمز) بالخليج العربي، معربًا عن اهتمام بلاده بتسوية الوضع في هذه المنطقة وتأمين الملاحة فيها.وأضاف بوتين - خلال أعمال منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة (فلاديفوستوك) أقصى شرق روسيا، اليوم /الخميس/ - : "بالنسبة لروسيا لا يوجد أي عائق أو مشكلة في حماية سفنها بالوسائل العسكرية في مضيق (هرمز) .. فنحن نستطيع القيام بذلك".وتابع قائلا: "إنه نظرًا لتطور القوات المسلحة والبحرية الروسية عسكريًا وتقنيًا، فإن هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا"، مشيرًا إلى أن الأمر المهم هو أن تكون هذه الإجراءات فعالة وتؤدي إلى تسوية ورفع مستوى الأمن في المنطقة وخاصة في مضيق (هرمز).وعلى صعيد آخر، قال فلاديمير بوتين: "إن العقوبات الأمريكية لن تمنع روسيا من إنتاج الطائرة الروسية من نوع (أم أس-21)" .