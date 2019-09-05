وظائف لأبناء حلوان من جميع المؤهلات المتوسطة والعليا

ينظم الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، الثلاثاء المقبل، ملتقى توظيفيا لأهالي دائرته، وذلك بحضور عدد كبير من الشركات التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب من جميع المؤهلات المتوسطة والعليا وبدون مؤهلات.



ومن المقرر إقامة الملتقى في نادي حلوان العام من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر الجاري.



وقال الدكتور إسماعيل نصر الدين، إن الهدف من هذا الملتقى هو المساهمة في توفير فرص عمل لأهالي حلوان، انطلاقا من دوره الخدمي لأبناء دائرته، موجها الدعوة إلى جميع الباحثين عن فرص عمل لحضور فعاليات الملتقى والحرص على التسجيل.



وأشار نصر الدين، إلى أن الملتقى سوف يوفر فرص عمل في القطاع الخاص بمميزات العمل الحكومي، كما أنه حريص على توفير فرص عمل لجميع المؤهلات.



فيما أوضحت دينا محسن، منسق الملتقى، أن الملتقى سوف يشهد حضور عدد كبير من الشركات في مختلف المجالات، لتوفير فرص عمل للشباب من جميع المؤهلات المتوسطة والعليا ودون مؤهلات، حيث تزيد فرص العمل عن 5 آلاف وظيفة.



وأكدت أن الملتقى يهدف لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل بمرتبات مجزية ومحاولة القضاء على البطالة في دائرة حلوان، مطالبة كافة الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل مناسبة بالحضور والتواصل مع الشركات في الملتقى.

