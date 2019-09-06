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برلمان

برلماني يشيد بمبادرة تعميم ماكينات الصراف الآلي بالمحافظات

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
ماكينات الصراف الآلي
ماكينات الصراف الآلي
حسن رضوان
أيد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مبادرة تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على جميع المحافظات التي خاطبت به النائبة هاله ابو السعد الجهات المعنية لتطبيقها، مؤكدًا انها تسهل على المواطن حصوله على الراتب في أي مكان.

وأكد "بدراوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، ضرورة المتابعة الدقيقة للمناطق التي تشهد يوجد بها مشاكل تتعلق بالماكينات الصراف الآلي سواء كانت في العدد أو الصيانة، لافتًا إلى أن هذه الماكينات تحقق مكاسب للحكومة في استخراج البطاقات الخاصة بها فضلا عن تعميم مزايا التحول الرقمي واستفادة المصريين منها فى تسهيل حياتهم.

كانت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، قد خاطبت الجهات المعنية، بشأن إطلاق مبادرة تطبيق ماكينات الصراف الآلي وتعميمها على جميع المحافظات.

ولفتت النائبة، إلى إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، بجانب توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.

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