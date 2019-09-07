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فيديوجراف | إلغاء التوك توك واستبداله بـ الميني فان

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:01 م
برنامج لاستبدال
برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات
محمود مطاوع - اعداد منار شعبان
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، علي أن تتبني وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

جاء ذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

وللمزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

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